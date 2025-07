«Elegir la paz en lugar de tener razón» » Catriel25Noticias.com

Hay quienes leen mucho, quienes usan mucho sus redes sociales y en todas las ocasiones, alguien está leyendo o escuchando algo de Gabriel Rolón. Gracias a su libro sobre La Felicidad, podemos conectar con vos y brindarte el consejo del día en cuanto a unos de los temas más complejos en la vida del ser humano. El reconocido psicólogo y escritor argentino Gabriel Rolón compartió una profunda reflexión en su libro y nos invita a mirar desde nuestras entrañas, después nuestro corazón, sobre el peso de nuestras emociones.

El consejo del día que nos regala Gabriel Rolón

El reconocido experto en psicología, Gabriel Rolón, vuelve a conmover con uno de sus consejos del día, esos que combinan profundidad emocional y sabiduría práctica. Su mensaje gira en torno a las batallas internas y externas que elegimos librar, y la importancia de aprender a soltar para poder vivir en paz. Su frase resuena en quienes enfrentan conflictos cotidianos:

“Así como no todos los amores merecen ser vividos, no todas las batallas merecen ser libradas. Hay batallas que conviene ceder, aun teniendo razón, porque para ser feliz a veces es preferible tener paz y no razón.”

Con este consejo, nos hace entrar en razón sobre la tendencia a querer imponernos o demostrar que estamos en lo correcto, incluso a costa de nuestro bienestar emocional. En la vida diaria, muchas personas se enfrentan a discusiones innecesarias, conflictos de ego o situaciones en las que, si bien podrían ganar con argumentos, perderían algo mucho más valioso, que es la tranquilidad y la armonía personal.

¿Qué significa y cómo aplicarlo a la vida diaria?

Lo cierto es que no toda pelea o lucha vale la pena y que la felicidad no siempre está del lado de la razón. A veces, insistir en tener la última palabra puede llevar a rupturas, estrés o desgaste emocional. Aplicarlo a la vida implica hacer una pausa antes de entrar en un conflicto, preguntarse si realmente es importante tener razón o si lo más sabio es elegir la paz.

En una discusión de pareja, por ejemplo, es mucho más saludable priorizar el entender y empatizar con el otro que demostrar quién tiene la razón. En el ámbito laboral o familiar, muchas veces ceder no significa debilidad por no luchar, sino madurez emocional. Saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo soltar es una forma de cuidar nuestra salud mental y nuestras relaciones.

Al parecer la vida se trata de eso: ¿prefieres tener razón o prefieres estar en paz? Porque, como señala el psicólogo, vivir feliz no se trata de ganar discusiones, sino de elegir batallas con sabiduría. Y eso, al final del día, puede ser lo que marque la diferencia entre vivir en conflicto e infeliz o vivir feliz y tranquilo/a.