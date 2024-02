empresas piden a legisladores no aprobar aumento en tarifas de energía

Este miércoles, desde las 8 de la mañana, vuelve a sesionar la Legislatura de Río Negro, y entre los proyectos del temario dispuesto se encuentra nuevamente un proyecto para recargar un 5% en la factura de energía, donde el ingreso va a cuentas generales de la provincia y será destinado a obras de infraestructura eléctrica.

Se trata de un tema de importancia significativa para los usuarios de toda la provincia, que el año pasado, pudo evitarse, pero este viernes vuelven a presentarlo en busca de que sea aprobado por los legisladores. La propuesta contempla la imposición de un cargo equivalente al 5% del total de la factura a ser asumido por todos los usuarios de las distribuidoras en Río Negro.

Este nuevo gravamen, como es de costumbre, recae en los rionegrinos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, sin haber sido objeto de consenso ni consulta con el sector privado.

Se busca aumentar un 5% sobre el total de la factura, para las pymes, el incremento resultará difícil, por no decir imposible, de afrontar. Desde de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) decimos ¡BASTA! Esta no es una tasa, no es inflación. Se trata de un impuesto suplementario destinado a que los habitantes de Río Negro se hagan cargo de algo que la empresa está obligada a realizar.

Advertimos que este aumento en la tarifa energética se trasladará, en muchos casos, a los precios de los productos y servicios; mientras que en otros casos será absorbido por los comerciantes –como el resto de los incrementos- hasta que no puedan hacerlo más y deban enfrentarse a la difícil decisión de seguir apostando al sector o cerrar.

Representantes del pueblo, deben escuchar al sector productivo y comercial de su propia provincia. Este miércoles cada uno de ustedes define si acompañan y cuidan a uno de los motores más importantes de la provincia o lo escoltan hasta la salida. La decisión está en sus manos. Es inviable seguir en esta dirección. Las empresas nos enfrentamos al cierre del año en una situación sumamente complicada. Las pequeñas y medianas empresas no pueden soportar más aumentos de costos. Desde la Federación, como se ha manifestado en solicitudes previas, consideramos que este proyecto carece de toda lógica, especialmente dado que nos encontramos en el momento más crítico para las pymes rionegrinas.

Declaramos de manera enfática nuestra oposición a la modificación, ya que creemos que representa una nueva amenaza para el sector que representamos, el cual ya se encuentra al límite. Además, destacamos una vez más el deficiente servicio ofrecido por la distribuidora, la falta de supervisión de las inversiones y la ausencia de análisis técnico en los requerimientos de la empresa, entre otras observaciones.