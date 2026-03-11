“En Río Negro se puede invertir, producir y generar empleo” » Catriel25Noticias.com

En el marco de Argentina Week en Nueva York, se presentaron los avances de los principales proyectos energéticos que están posicionando a Río Negro como puerta de salida al mundo del petróleo y el gas de Vaca Muerta. “Queremos que quienes toman decisiones de inversión conozcan que en Río Negro se puede invertir, producir y generar empleo”, destacó el gobernador Alberto Weretilneck.

Durante el evento expusieron el presidente de YPF, Horacio Marín; el presidente de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni; y el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, todas compañías que participan en los principales proyectos energéticos que atraviesan Río Negro. Participaron además el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Weretilneck señaló que estas exposiciones permitieron mostrar con claridad el potencial que tiene Argentina para convertirse en un gran exportador de energía, con Neuquén aportando el recurso desde Vaca Muerta, Río Negro consolidándose como la puerta de salida al mundo de esa producción y la Nación generando las condiciones económicas necesarias para hacerlo posible.

En el espacio confluyeron autoridades públicas y empresas que lideran los principales que hoy se desarrollan en la región. “Hoy Río Negro se está transformando en el hub energético más importante de la Argentina, lo que nos va a permitir exportar al mundo el gas y el petróleo de nuestros hermanos neuquinos”, afirmó Weretilneck.

Infraestructura para exportar energía

El Gobernador detalló los avances de los grandes proyectos de infraestructura energética que ya están generando miles de puestos laborales y subrayó la coordinación entre el Estado Nacional, las provincias y las empresas que lideran las inversiones.

Entre ellos se destaca el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el sistema de transporte y exportación de petróleo que conectará la cuenca neuquina con la costa rionegrina y que ya registra más del 50% de avance en su ejecución. Esta obra permitirá ampliar la capacidad exportadora de petróleo argentino y consolidar a Río Negro como la principal puerta de salida al mundo de la producción de Vaca Muerta.

En paralelo, avanzan los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL), que buscan posicionar a la Argentina como proveedor global de energía.

El primero de ellos es Argentina GNL 1, impulsado a través del consorcio Southern Energy (SESA), que actualmente se encuentra en ejecución, mientras que se espera la decisión final de inversión para Argentina GNL 2, el segundo gran proyecto que involucra a YPF junto a socios internacionales y que permitiría ampliar de manera significativa la capacidad exportadora.

“Estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares. Por eso es fundamental que en estos espacios quede claro cómo piensa relacionarse Río Negro con las grandes inversiones y cuáles son las reglas de juego que ofrece la provincia”, explicó Weretilneck.

Integración estratégica con Neuquén

El mandatario también destacó el trabajo conjunto que llevan adelante Río Negro y Neuquén para potenciar el desarrollo energético de la región.

“La relación personal, política y económica con el gobernador Rolando Figueroa es total. En muchos casos hablamos en nombre de las dos provincias, porque ambos sabemos lo que necesita Neuquén y lo que necesita Río Negro. Trabajamos coordinadamente y lo estamos haciendo muy bien, en beneficio de nuestra gente”, sostuvo.

Weretilneck subrayó que la presencia de las provincias en los ámbitos donde se toman decisiones de inversión es clave para garantizar que el desarrollo energético se traduzca en empleo, crecimiento productivo y nuevas oportunidades para las familias rionegrinas y neuquinas.