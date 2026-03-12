entregaron tarjetas «Río Negro Salud» » Catriel25Noticias.com

Este miércoles se realizó la entrega de las tarjetas “Río Negro Presente Salud” en el Hospital “Dra Cecilia Grierson”. En total, 248 personas (diabéticos N2) recibieron las tarjetas que a partir de la fecha les permitirán retirar la medicación directamente en las farmacias adheridas.

Del acto de entrega participaron el Ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de la Provincia de Río Negro, Juan Pablo Muena, el Ministro de Salud de la Provincia, Dra. Demetrio Thalasselis, el Director del Hospital de Catriel, Dr. Alberto Bellido, el Secretario de Adultos Mayores, Sr. Fernando Henríquez, el Jefe del Departamento de Actividades

Programadas para el Área (DAPA), Dr. Efraín Amaranto y la representante de las farmacias adheridas de Catriel Mansilla Mónica.

Esta tarjeta es una herramienta concreta que permite acercar el sistema de salud a la comunidad, facilitando el acceso a medicamentos y a cuidados esenciales para mejorar la calidad de vida.

La salud se construye en la comunidad, con políticas públicas que prioricen el bienestar de las personas y con equipos de salud comprometidos que trabajan todos los días en el territorio.

El Director del hospital agradeció al equipo de salud de nosocomio que “son los que ponen el hombro todos los días”, dijo

Los Ministros trajeron el mensaje del Gobernador Weretilneck quien se encuentra en Estados Unidos en actividad oficial y cada uno destacaron los avances ene l sistema de salud de la provincia.

El Ministro de Salud recomendó a los beneficiarios cuidarse, no abandonar los tratamientos y aprovechar estos pequeños beneficios que se ofrecen para unja mejor calidad de vida.