encuentran a hombre sin vida » Catriel25Noticias.com

Luego de varios días sin tener noticias del vecino, fue encontrado sin vida en el departamento que alquilaba. El hombre de 41 años, habría tomado la decisión de quitarse la vida.

Según se supo, a solicitud de la familia, personal policial ingresó al domicilio (calle Dinamarca 541), donde encontraron el cuerpo sin vida.

En el lugar trabajaron Criminalística, la Policía de Río Negro y el Poder Judicial, siguiendo los protocolos correspondientes para este tipo de intervenciones.

Todo indica que podría tratarse de un suicidio, dado que la vivienda se encontraba cerrada desde el interior. De todos modos, la Justicia investiga muerte dudosa y el cuerpo fue enviado para realizar la autopsia correspondiente.