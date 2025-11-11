Rucci pidió soluciones urgentes para la Ruta 151 » Catriel25Noticias.com

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, encabezó hoy un acto frente a la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel, donde realizó la entrega de la octava ambulancia de alta complejidad (UTIM) y elevó un pedido al gobernador Alberto Weretilneck por el estado crítico de la Ruta Nacional 151.

“No se puede transitar sin peligro”, advirtió. “¿Cuántos accidentes más tienen que pasar? ¿Por qué no podemos tener derecho a infraestructura segura, si este pueblo aportó tanto al desarrollo provincial y nacional?”, planteó ante trabajadores, autoridades municipales, equipos de salud y vecinos.

El dirigente subrayó que no se trata de una demanda aislada ni sectorial. “Este pueblo también es Río Negro. Tan importante como Roca, como Cipolletti o Bariloche. Pero acá, cuando bajó la actividad, muchos bajaron los brazos. Nosotros no. Nosotros seguimos invirtiendo, seguimos creciendo, seguimos al lado de nuestra gente.”

Rucci expresó su disposición para articular soluciones con el gobierno provincial: “Me pongo a disposición del gobernador, con quien me une una relación personal, de sus ministros y legisladores. No para criticar, sino para gestionar. Trabajemos juntos. Arreglemos la ruta. Démosle servicios dignos a Catriel y a la zona norte de la provincia. Porque la responsabilidad es de todos, y mirar para otro lado no es una opción.”

La Intendente Salzotto acompañó los reclamos de Rucci

Durante su discurso, también reivindicó el camino trazado por Guillermo Pereyra, líder histórico del gremio. “Yo no me muevo ni un centímetro del rumbo que me marcó Guillermo. El compromiso con nuestros compañeros es indeclinable. Nos vamos a quedar acá. No vamos a abandonar el barco. Vamos a seguir intensificando todo lo que haya que hacer para defender el trabajo, la salud y la dignidad de esta región.”

Ambulancia de última generación al servicio de toda la comunidad

En el mismo acto se formalizó la entrega de una ambulancia UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil), equipada con tecnología de alta complejidad. Se trata de una Mercedes-Benz 517 especialmente adaptada para emergencias de alta exigencia, con desfibrilador bifásico, ventiladores pulmonares portátiles y fijos, camilla Galáctica II y sistema de geolocalización satelital en tiempo real.

El objetivo es que dé cobertura al norte de Río Negro y al sur de La Pampa. Con esta, ya son ocho las ambulancias entregadas por el sindicato, distribuidas en puntos críticos de la actividad hidrocarburífera. “No dijimos ‘esta ambulancia es para los petroleros’. No. Esta ambulancia es para el pueblo de Catriel, para el pueblo de 25 de Mayo, para quien la necesite”, sostuvo Rucci. Por su parte, el secretario general adjunto, Ernesto Inal, agregó: “Estas ambulancias no tienen precio. Se pagan con una sola vida salvada. Porque no hay cifra que valga más que la vida de un trabajador o un vecino.”