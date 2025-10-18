encuesta da ventaja al oficialismo en Río Negro » Catriel25Noticias.com

Más de 6.500 fieles seguidores del diario contestaron respecto de sus preferencias políticas. Hubo desaprobación a la gestión de Milei y un respaldo al provincialismo en Río Negro. El sondeo coincide con encuestas nacionales que otorgan una ventaja a la alianza conformada por Weretilneck con partidos nacionales, provinciales y vecinales.

Los lectores de “Río Negro” se pronunciaron sobre la gestión del presidente Javier Milei y sus principales preferencias políticas de cara a las próximas elecciones legislativas.

Entre los resultados más destacados figura que un 63% desaprueba algo o totalmente el rumbo del Gobierno nacional, mientras que mostraron mayor simpatía hacia las fuerzas provinciales en la compulsa para cargos en Diputados y Senadores el 26 de octubre.

Hay que aclarar que este sondeo virtual no es una encuesta formal y científica, representativa de todos los votantes de Río Negro. Fue realizado por Diario RÍO NEGRO con el único propósito de conocer la opinión de los visitantes y lectores para generar un espacio de debate y participación. Quienes respondieron son exclusivamente usuarios que accedieron voluntariamente al sitio web durante el período de la encuesta, del 8 al 16 de octubre.

De la consulta online participaron 6.652 lectores mayores de edad, con un promedio de 47 años. De ese total 3.040 fueron mujeres y 3.612 varones. Hubo una mayor proporción de rionegrinos (4.166) frente a los neuquinos (2.397) mientras que 89 residentes de otras provincias también decidieron participar.

Elecciones 2025: cómo evalúan la gestión de Javier Milei

La primera pregunta tuvo que ver con el grado de aprobación hacia la gestión presidencial.

Un 53,8% de los lectores manifestó desaprobar “totalmente” el rumbo actual del Gobierno, mientras un 9,7% dijo estar disconforme parcialmente. Un 16.8% aprueba totalmente al presidente , mientras que 19,7 % está conforme con algunas de las medidas que está implementando.

Elecciones 2025: la intención de voto en Río Negro

A la hora de definir sus intenciones de voto en los comicios legislativos en Río Negro la alianza oficialista Juntos Defendemos Río Negro tuvo un respaldo de 56,3% de los lectores mientras que Fuerza Patria llegó al 19,7%, La Libertad Avanza alcanzó el 12,3% de las preferencia y el PRO se llevó el 6,9% de los apoyos. Un 4,8% de los lectores optaron por otras preferencias.

(RíoNegroOnline)