Una costanera para disfrutar, cuidar y compartir » Catriel25Noticias.com

Este domingo con un clima más agradable que el sábado, la gente se volcó masivamente a conocer y a disfrutar del “Paseo de la costanera” a orillas del Río Colorado. Muchos se sorprendieron al ver el cambio que en poco tiempo tuvo el lugar.

Donde antes había un macrobasural, hoy florece el Paseo Costanera del Río Colorado, un espacio verde, accesible y lleno de vida

Este proyecto, impulsado por el Municipio local busca recuperar el entorno natural, promover la forestación y crear lugares de encuentro para todos los vecinos.

Más de 550 árboles plantados, especies nativas como el sauce criollo, un nuevo sistema de riego y la participación de estudiantes locales hacen de esta obra un símbolo de transformación y compromiso ambiental.

El espacio cuenta con sectores para el relax, juegos para niños/as, parrillas, sombrillas, vigilancia (cámaras y sereno) y un mirador.

Este sábado se realizó la apertura del predio y si bien el clima no acompañó (hubo viento intenso), vecinos y vecinas disfrutaron de una tarde con comida, baile y actividades deportivas, celebrando juntos este nuevo espacio de encuentro.

La intendente Salzotto se mostró feliz al ver el disfrute de la gente: “Me satisface mucho ver felices a los vecinos disfrutando este espacio que hasta ayer era un basural. Todo el equipo municipal ha trabajado mucho para esto. Lo hacen con mucho compromiso y arraigo por su pueblo. Aquí también está proyectado un piletón para que en verano la familia pueda reunirse y compartir”.

“Gracias a cada persona que creyó en este proyecto”

“Sigamos transformando Catriel en una ciudad viva y llena de sueños”.

Fotos: (Prensa Municipalidad)