Una costanera para disfrutar, cuidar y compartir » Catriel25Noticias.com

0
36

Este domingo con un clima más agradable que el sábado, la gente se volcó masivamente a conocer y a disfrutar del “Paseo de la costanera” a orillas del Río Colorado. Muchos se sorprendieron al ver el cambio que en poco tiempo tuvo el lugar.

Donde antes había un macrobasural, hoy florece el Paseo Costanera del Río Colorado, un espacio verde, accesible y lleno de vida

costanera11 e1760925699408

Este proyecto, impulsado por el Municipio local busca recuperar el entorno natural, promover la forestación y crear lugares de encuentro para todos los vecinos.

  • jsrn4

costanera7 e1760925737895

Más de 550 árboles plantados, especies nativas como el sauce criollo, un nuevo sistema de riego y la participación de estudiantes locales hacen de esta obra un símbolo de transformación y compromiso ambiental.

costanera5

El espacio cuenta con sectores para el relax, juegos para niños/as, parrillas, sombrillas, vigilancia (cámaras y sereno) y un mirador.

costanera6 e1760925814572

Este sábado se realizó la apertura del predio y si bien el clima no acompañó (hubo viento intenso), vecinos y vecinas disfrutaron de una tarde con comida, baile y actividades deportivas, celebrando juntos este nuevo espacio de encuentro.

costanera9 e1760925855133

La intendente Salzotto se mostró feliz al ver el disfrute de la gente: “Me satisface mucho ver felices a los vecinos disfrutando este espacio que hasta ayer era un basural. Todo el equipo municipal ha trabajado mucho para esto. Lo hacen con mucho compromiso y arraigo por su pueblo. Aquí también está proyectado un piletón para que en verano la familia pueda reunirse y compartir”.

costanera4

“Gracias a cada persona que creyó en este proyecto”

“Sigamos transformando Catriel en una ciudad viva y llena de sueños”.

costanera12 e1760926137486costanera13 e1760926173666costanera kayack e1760926209148costanera14 e1760926271383

Fotos: (Prensa Municipalidad)



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí