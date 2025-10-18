Imágenes del accidente en la Ruta 151 » Catriel25Noticias.com

Mientras se aguardaban mayores precisiones e información oficial tras el violento choque frontal entre una camioneta Renault Kangoo y un camión en la Ruta 151, a la altura de Sargento Vidal, donde a la vez volcó un micro Pehuenche para evitar chocar, se conocieron imágenes tan dramáticas como impactantes desde el lugar de los hechos.

El grave siniestro también involucró a un Fiat Ducato y la peor parte se la llevó el conductor de la Kangoo, que fue trasladado de urgencia a Cipolletti.

El lamentable suceso tuvo lugar en el kilómetro 56 a las 14.09. «Fue una colisión múltiple en la que estuvieron involucrados varios vehículos», informó Vilma Ríos, responsable de Tránsito de Cipolletti.

MECANICA DEL ACCIDENTE

Si bien todo es materia de investigación, todos los testigos coinciden en que el responsable sería el conductor de un camión que circulaba en sentido Norte –Sur, el cual iba cruzándose de carril (aparentemente el conductor dormido) lo que provocó que la Kangoo que circulaba en sentido Sur-Norte no pudiera esquivarlo y lo impactara en su parte lateral izquierda. Esto provoca el descontrol del rodado menor que choca contra el micro casi en forma frontal. Ello provoca el vuelco del transporte de pasajeros. Un cuarto vehículo (motorhome) se vio involucrado pero sin consecuencias.

Hubo varios pasajeros del micro Pehuenche con traumatismos varios y el conductor de la kangoo trasladado en estado desesperante al Hospital de Cipolletti.

Fotos: (LMCipolletti)