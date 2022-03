Escuchar con el dedo?. Nota de interés para hipoacúsicos

Mucho interés despertó la visita de Luis Campos, diseñador de este método tan novedoso y útil para las personas que han perdido su audición, sobre todo aquellas que los audífonos ya no les son útiles.

Una vecina de esta localidad (Mirna) lloró de la emoción al escuchar después de años. “Yo estaba totalmente aislada, ya no almorzaba con mis hijos, no tenía manera de entenderlos. Conocer a este hombre me cambió la vida. Soy otra persona”, expresó a radio Alas.

Luis Campos es un Ingeniero Argentino que desarrollo un equipo que conectado en forma de dedal al dedo índice de la persona, genera “vibraciones” que viajan por los sensores del dedo índice (es lo mismo el izquierdo que el derecho) hasta el cerebro generando que esté lo interprete como sonido (seudo sonido).

El dispositivo se llama Sevitac-D (las siglas de sistema de estimulación vibrotáctil digital)

Entre todos los dedos de la mano el sistema Braille utiliza para empezar a enseñar, el dedo índice. Y resulta que en este dedo tenemos más “sensores” que otras partes del cuerpo (por lo menos para usar este sistema) y aprovechándose de esta certeza se probó también para “escuchar”, aunque en un principio la idea era que ante un sonido fuerte (bocina de auto en la calle) el dedal comprimiera el dedo y se usara como una alarma para el sordo.

Es un dispositivo que transforma las ondas sonoras en vibraciones, que viajan desde el dedo índice hasta el cerebro, donde ocurre la “magia”, y esas vibraciones se transforman en un seudo-sonido.

La ciencia en realidad no puede explicar porque funciona este sistema para “escuchar”, pero lo que si está probado y se puede replicar es que a un sordo, si le vendamos los ojos , lo ponemos de espalda a nosotros y decimos una palabra, el sordo la puede repetir, o en los casos de sordos de nacimiento se les dice un color y después de darlos vuelta y quitarle la venda, eligen el color que “escucharon”.

La verdad es que no tiene una aprobación para poder usarlo en medicina, aunque también en honor a la verdad tengo que decir que es un dispositivo que debería ser aprobado como un complemento técnico para los hipoacúsicos, es NO invasivo, no tenés nada para perder en probarlo y es infinitamente más barato que cualquier otro sistema.

El Ingeniero se dedica hace 30 años a desarrollar tecnología especialmente para chicos discapacitados, esta es una de las cosas mas importantes que tiene porque es un dispositivo que se puede usar en cualquier persona, sino como todos sabemos es bastante complejo hacer algo para discapacitados y que le ande a todos, es decir cada chico es distinto para encontrarle “algo” que los conecte con el mundo (algunos pueden soplar, aspirar, otros mover una mano, un dedo, solamente la cabeza, etc). Este es uno de los motivos además por los cuales las empresas no se ponen a fabricar cosas para este tipo de personas.

