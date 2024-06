Estado de Rutas » Catriel25Noticias.com

El Ministerio de Seguridad de Río Negro informa sobre las condiciones actuales de las rutas de la provincia:

– RN 23, tramo Ramos Mexia a Maquinchao: transitable con precaución para todo tipo de vehículos. No hay nieve sobre la calzada.

– RN 23, tramo Maquinchao a Comallo: transitable con precaución para todo tipo de vehículos. No hay nieve sobre la calzada, pero se observa nieve sobre la banquina.

– RN 23, tramo Comallo a Dina Huapi: transitable con precaución para todo tipo de vehículos. No hay nieve sobre la calzada.

– RN 40, tramo Bariloche a El Bolsón: transitable con precaución para todo tipo de vehículos. No hay nieve sobre la calzada.

– RP 8 y RP 6, tramo Los Menucos a Paso Córdoba: transitable con precaución para todo tipo de vehículos. No hay nieve sobre la calzada.

– RN 151, tramo Cipolletti a Catriel: transitable con precaución para todo tipo de vehículos.

Se recomienda a los conductores manejar con precaución y estar atentos a posibles cambios en las condiciones de las rutas.