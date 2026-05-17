Catriel: auto derrapó y terminó en el patio de una casa

Ocurriò en la madrugada de este domingo en barrio Preiss. Una familia tuvo un despertar violento cuando un auto ingresó a su patio luego de embestir un portón y parte de la mampostería de la vivienda que habitan en calle Juan Benigar 831.

La familia Alvarez – Calquin descansaba cuando escuchan un estruendo que alteró la noche. Un auto Renault Santero (AD 777UF) conducido por una mujer acompañada por un masculino ingresó al predio de su casa luego de derribar el portón metálico de gran porte y parte del paredón que da a la calle.

Producto de impacto, la conductora del rodado y su acompañante sufrieron traumatismos leves. La mujer fue trasladada al hospital local. Al realizarse el test de alcoholemia, el mismo arrojó 2, 5 de alcohol en sangre.

Según testigos y de acuerdo a las marcas que dejó el auto sobre calle Benigar, el auto venia derrapando por los menos en los últimos 200 metros para luego chocar contra el portón de la vivienda.





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