“Quedó atrapado toda la noche”: el duro relato de un compañero del soldador muerto en Vaca Muerta

Marío Gastón Ruiz, de 43 años y oriundo de Buenos Aires, fue hallado sin vida en un yacimiento de Sierra Barrosa. Compañeros sostienen que habría quedado atrapado bajo un caño durante toda la madrugada. La Justicia intenta reconstruir qué ocurrió.

a muerte de un trabajador petrolero en pleno corazón de Vaca Muerta volvió a encender la preocupación por las condiciones de seguridad en los yacimientos neuquinos. La víctima fue identificada como Darío Gastón Ruiz, un soldador de 43 años oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires, que trabajaba para la empresa AESA en una obra vinculada a la Planta de Tratamiento de Crudo del bloque La Angostura Sur, operado por YPF.

El operario fue encontrado sin vida junto a grandes caños que formaban parte de un ducto en construcción en el área de Sierra Barrosa. Mientras la investigación judicial avanza para determinar cómo ocurrió el hecho, compañeros de trabajo comenzaron a relatar las dramáticas circunstancias en las que habría pasado sus últimas horas.

“Muy buena persona”, contó uno de los trabajadores que convivía con Ruiz en El Chañar. Según su testimonio, el hombre habría quedado atrapado debajo de un caño durante el turno noche y recién fue hallado a la mañana siguiente.

“Parece que el caño lo aplastó, le cayó en el cuello. Quedó atrapado y no se pudo zafar”, relató el compañero.

De acuerdo a esa versión, Ruiz habría permanecido solo durante varias horas en medio del frío extremo de la madrugada neuquina. “Dicen que falleció como a las cinco de la mañana. Estuvo toda la noche ahí aplastado, sin nadie, porque a esa hora no queda nadie”, aseguró.

El trabajador también sostuvo que cuando finalmente lo encontraron, el cuerpo presentaba signos de asfixia. “Andaba morado, parece que estaba asfixiado, y más con el frío que hacía en la noche”, describió.

Hasta el momento, ninguna autoridad confirmó oficialmente esa mecánica del accidente. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que uno de los enormes tramos del ducto se habría desprendido mientras Ruiz realizaba tareas de soldadura.

Uno de los puntos que ahora analiza la Justicia es por qué el operario se encontraba solo en ese sector y cuánto tiempo transcurrió hasta que se advirtió su ausencia. Según trascendió, recién durante la mañana compañeros de trabajo encontraron el cuerpo sin signos vitales al costado de la estructura.

El hecho ocurrió en una de las áreas de mayor crecimiento dentro del desarrollo no convencional neuquino. En los últimos meses, Sierra Barrosa mostró un fuerte incremento en la producción de petróleo, pasando de 2.000 a 47.000 barriles diarios en apenas un año y medio, según datos difundidos recientemente por YPF.

Tras conocerse la tragedia, AESA emitió un comunicado en el que confirmó la muerte del trabajador y señaló que el episodio ocurrió “por causas que aún se intentan determinar”. Además, indicó que activó los protocolos internos de seguridad y dio intervención a las autoridades competentes para avanzar con la investigación.





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