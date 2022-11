Estafas: lo que hay que saber

Son varias las denuncias en Bariloche por hechos de estafa relacionados con el hackeo de las cuentas de telefonía celular -modalidad de estafa que permite acceder a datos personales y a cuentas bancarias a través de una tarjeta SIM-, teniendo como resultado importantes perjuicios económicos para quienes resultaron víctimas de estos hechos.

Uno de los tantos hechos que son objeto de investigación por parte del Ministerio Público se habría originado cuando una mujer sufrió el hackeo de su celular sin saber en qué momento esto sucedía. Todo ello sin brindar códigos a cualquier empresa o centro de atención al cliente. Lo que sí advirtió tal como le sucedió a otras víctimas que en un momento del día se quedó sin señal en su teléfono.

Otro aspecto repetido como en esta situación que se describe, es que el entorno de la víctima comienza a recibir mensajes, preguntando qué les sucedía que solicitaban dinero.

Se suma a ello como parte de la modalidad, la recepción de un correo proveniente de la empresa Movistar dando un aviso por un «intento de cambio de chip»; alertando además que si no fueron ellos quienes hicieron la gestión se comuniquen a 611 para denunciar tal situación.

Como resultado final de esta sucesión de eventos, las víctimas se percatan que les extrajeron dinero de sus cuentas bancaria mediante transferencias -aún sin la tarjeta de coordenadas- y solicitaron en su nombre un adelanto de sueldo.

Esta situación de comprobar transferencias logrando en algunos casos el vaciamiento de las cuentas, créditos, adelantos de sueldos se repite en varios legajos que se investigan, siempre vinculado al hecho de ser hackeado su celular y por diferentes montos en pesos y dólares.

Desde el Ministerio Público Fiscal sugieren actuar de la siguiente manera ante la constatación de haber sido víctimas de este modelo de estafa: corroborar ante la empresa de telefonía celular cualquier información recibida acerca de cambio de chip telefónico o de titular de línea. Ante cualquier movimiento no realizado por los titulares de la cuenta, acudir a la entidad bancaria y exponer la situación ante el personal de la misma. Realizar la denuncia de inmediato.

Apenas se advierta que no hay señal en el teléfono, que no se puede realizar llamadas ni recibirlas o mensajes de texto, comunicarse con la compañía telefónica para consultar el motivo.

Pese a tener dada de baja la línea se podría seguir enviando y recibiendo mensajes y llamadas desde redes sociales como Whatsapp, Facebook, Instagram, GoogleMeet o Zoom a través de la red wifi. Se aconseja desconectar el wifi y constatar que se pueda seguir enviando o recibiendo mensajes con los datos del celular.

También podés comunicarte con tu empresa de telefonía para cancelar el envío de recuperación de la tarjeta SIM y pedirles que deshabiliten el pedido de cambio de SIM de manera remota para intentar evitar ser víctima de este engaño. Esta medida preventiva la podés tomar, aunque no sospeches que estés siendo víctima del engaño.

No brindar datos personales ni publicar en las redes sociales. Si bien en este caso en particular, los datos que solicitan las compañías telefónicas para verificar la identidad son fácilmente obtenibles, hay que intentar no tenerlos publicados en tus redes sociales ni tener público tu correo electrónico.

En caso de ser posible y a modo preventivo activar clave token en cualquier aplicación bancaria.

Además, desde el Ministerio Público Fiscal señalan revisar el estado de cuenta bancaria y ante el primer movimiento sospechoso cambiar la contraseña, comunicarse inmediatamente con la entidad bancaria y explicales la situación para buscar que arbitren los medios necesarios para evitar que te quiten tu dinero.

Apenas se advierta que se es víctima de una estafa, realizar la denuncia en la comisaría más cercana o a los teléfonos celulares de turno de la fiscalía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado