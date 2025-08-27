Estatales Rionegrinos cobran a partir del 4 de septiembre » Catriel25Noticias.com

El Gobierno anunció que el jueves 4 de septiembre se iniciará el cronograma de pago de salarios al personal de la Administración Pública Provincial. Ése día se les depositará los sueldos a los agentes de Salud Pública (con guardias y horas extras) y a los efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial.

Mientras que el viernes cobrarán docentes y porteros.

El cronograma finaliza el sábado con el depósito salarial a los empleados enmarcados en Ley 1.844, los trabajadores de Vialidad Rionegrina, las pensiones a los Bomberos Voluntarios, y los sueldos en los poderes Legislativo, Judicial y de Órganos de Control.