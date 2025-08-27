Protección Civil provincial articula acciones en la localidad » Catriel25Noticias.com

Este miércoles visitó la localidad la Secretaria de Protección Civil de la provincia de Río Negro Patricia Díaz. Se reunió con la intendente Daniela Salzotto y con autoridades de Protección Civil y Bomberos.

En diálogo con radio “Alas”, la funcionaria dijo que su visita obedece a articular acciones conjuntas para fortalecer el trabajo en el territorio.

Tuvo palabras de elogio para el Centro de Monitoreo Municipal. “La verdad, me ha sorprendido gratamente ver cómo trabajan. Hay pocos como este en la provincia excepto en Bariloche”.

El Centro de Monitoreo es una herramienta clave para activar protocolos y coordinar acciones con las distintas fuerzas vivas de la ciudad”, agregó

Durante el encuentro con la Intendente se abordaron distintos ejes de trabajo, incluyendo la capacitación del equipo local de Protección Civil, para optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia.

Por la tarde Díaz visitó el Cuartel de Bomberos donde fue recibida por el Jefe Gustavo Miranda quién la interiorizó sobre la situación de la institución.

Se abordaron temas referidos al trabajo en conjunto entre Bomberos y Protección Civil y se planteó la necesidad de incorporar personal al cuartel.

La funcionaria se llevó un panorama general para analizar con sus superiores.