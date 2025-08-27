separan del cargo al Rector del CENT 44 » Catriel25Noticias.com

El Ministerio de Educación decidió separar del cargo al Rector del Centro de Educación Terciaria 44 (CENT 44) por irregularidades administrativas. Se llama a concurso para cubrir el cargo de Director suplente.

El Ingeniero Nicolás Sgalla ocupó el cargo por espacio aproximado de tres años y si bien no hay información oficial, se supo que los errores administrativos detectados por educación son alteración de documentos que obedecerían a la superposición de horas cátedra de algunos profesores autorizadas por el rectorado.

El ahora Ex Rector se encuentra cumpliendo la carga horaria en otro establecimiento educativo hasta tanto se defina su situación que podría resolverse no en el corto plazo. En caso de confirmarse (previa investigación) falta atribuida, podría corresponder la destitución del cargo o la exoneración.

Mientras, el Ministerio de Educación hizo un llamado público para cubrir el cargo de Director suplente para el CENT 44.

Consultado sobre el tema, el Ingeniero Sgalla, dijo que prontamente hará su descargo público.