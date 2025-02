«Este gobierno es chato y mentiroso» » Catriel25Noticias.com

El ex intendente de 25 de Mayo y actual presidente de la Unidad Básica del Partido Justicialista Abel Abeldaño, brindó una entrevista a Radio 7, donde realizo duras críticas a la actual gestión del intendente Leonel Monsalve.

Respecto a las acusaciones que recibió al dejar su gestión sobre una aparente deuda millonaria, desmintió a Monsalve, asegurando que no dejó deudas en las arcas municipales «tengo la documentación firmada y las cuentas del banco que no mienten», «esto en política es moneda corriente».

Sobre la actualidad de 25 de Mayo, indicó «como ciudadano, a 25 lo veo chato, sin avances, lo veo estancado, espero que este año pueda arrancar, ya que siempre dicen nos dejaron esto, nos dejaron lo otro, bueno este año no hay nada que les hayan dejado, así que tienen que arrancar si o si».

«En el 2024 no se que obra municipal se inauguró» se preguntó.

«Hoy no me podes decir que no hay recursos, tenemos las regalías… si 25 de Mayo se maneja como lo veníamos haciendo nosotros, no te puede faltar dinero».

«Para darte una definición concreta a 25 de Mayo lo veo chato, sin movimiento» aseguró.

Consultado si le daría algún consejo al intendente Monsalve, dijo «creo que habría que abrirse un poco más, y otra cosa, gobierno por las redes sociales yo no hago, los gobiernos se hacen con hechos».

«Quizás esos nos faltó, no saber usar las redes sociales» concluyó el ex intendente Abel Abeldaño.