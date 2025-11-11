Estudiantes de Catriel se destacaron en los Juegos Rionegrinos en Bariloche » Catriel25Noticias.com

Bariloche-Los estudiantes de la EFCyL N.º 8 —Leonel Pérez, Camila Molina, Braian Coronado, Sofía Balastegui, Lautaro Duschek y Agostina Fernández— junto a Joaquín Ciccarelli, de la Escuela Especial N.º 10, participaron de los Juegos Rionegrinos realizados en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde obtuvieron excelentes resultados y lograron podios en lanzamiento de disco, atletismo y pruebas de habilidades.(www.infosports.com.ar)

El desempeño de los jóvenes deportistas fue motivo de orgullo para la comunidad educativa de Catriel, demostrando compromiso, esfuerzo y superación en cada una de las disciplinas disputadas.

Desde las instituciones, se expresó un especial agradecimiento a los docentes que acompañaron a la delegación: por la EFCyL N.º 8María José LópezRomina Lebratto y Richards Carrer; y por la Escuela Especial N.º 10Fernando Antoniuk, quienes brindaron su apoyo y acompañamiento durante toda la competencia.

También se hizo extensivo el agradecimiento a las familias de los estudiantes, por su acompañamiento constante, tanto en el viaje como desde sus hogares, respaldando este tipo de experiencias que fortalecen la integración, la inclusión y el desarrollo deportivo de los jóvenes.



