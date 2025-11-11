Jóvenes ciclistas de Catriel destacados en el Sudamericano XCO de MTB » Catriel25Noticias.com

Los jóvenes deportistas Ethan Castro , Natasha González y Eitan González representaron a la ciudad de Catriel en el Campeonato Sudamericano de Mountain Bike Cross Country Olímpico (XCO) , disputado en Talcahuano, Chile , entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2025. (www.infosports.com.ar)

El certamen reunió a delegaciones de diez países de Sudamérica y se destacó por su nivel técnico y competitivo, con un circuito exigente que combinó subidas prolongadas, descensos técnicos, zonas de roca y sectores de arena que pusieron a prueba la destreza de cada ciclista.

Una experiencia que comenzó como un sueño

Para Ethan, Natasha y Eitan, desarrollándose deportivamente en la escuela catrielense de ciclismo Los Ninosaurios, pudieron darle concreción a este sueño del Sudamericano. Con entusiasmo y disciplina, los jóvenes comenzaron a prepararse con meses de anticipación junto a la Escuela Catrielense, enfocándose en mejorar su resistencia, técnica y trabajo en equipo.

Sus familias fueron parte fundamental del proceso, acompañándolos en cada entrenamiento, incluso en rutas exigentes con subidas, fondos y vientos patagónicos. “Fue un trabajo en conjunto; ellos lo disfrutaron, se divirtieron, se superaron y sumaron experiencia”, expresaron los padres, orgullosos del compromiso y la constancia de los niños.

Compromiso, esfuerzo y pasión

Durante la competencia, se vivió un clima de camaradería y profesionalismo. La organización del evento fue destacada por el cuidado hacia los más jóvenes y por su nivel de excelencia, propio de una cita internacional.

“Como padres admiramos la actitud con la que enfrentan cada desafío, el amor y la pasión con la que practican este hermoso deporte, sin mirar límites ni temores. Confiamos en Dios y agradecemos haber vivido esta experiencia. Aunque hubo sacrificio, fue la mejor inversión”, coincidieron las familias.

Una enseñanza para el futuro

Más allá de los resultados, la participación en el Sudamericano representó una experiencia formativa invaluable. Los jóvenes ciclistas de Catriel demostraron que el esfuerzo, la perseverancia y la fe en uno mismo pueden convertir los sueños en logros reales.