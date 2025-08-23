falleció un jugador en el torneo Don Pedro » Catriel25Noticias.com

Drama en el fútbol amateur. La muerte de un jugador en un partido del torneo comercial Don Pedro conmociona a la región.

El futbolista de 58 años se descompensó en el entretiempo de un encuentro disputado en el predio Cipoleño La Finca, donde se vivieron momentos de tensión y dramatismo

La víctima fue trasladada al Hospital local como consecuencia «de un accidente cerebrovascular», informaron desde la organización. Pese a los esfuerzos médicos, el infortunado vecino perdió la vida.

Se supo que el fallecido (Héctor González) de Cinco Saltos, formaba parte del equipo Gimnasio Crear que participa de la categoría +58. A raíz del trágico episodio, la fecha fue suspendida con acertado criterio.

La versión del Don Pedro

En un momento de dolor, desde la organización salieron a dar su versión de los tristes hechos a LM Cipolletti. «Entendemos el dolor de la familia, es una situación compleja», reconoció Pablo, uno de los organizadores, en el inicio de la charla con este medio.

«Sufrió una descompensación por lo que tengo entendido en el entretiempo del partido. Fue asistido por personal en el predio. También se dio que justo en el complejo de al lado estaba jugando un médico, quien se puso como líder del procedimiento y quiso darle las primeras asistencias», explicó.

En redes sociales no tardaron en circular los cuestionamientos por el funcionamiento de las ambulancias y la supuesta falta de profesionales y recursos médicos. Sobre ello también lo consultamos y expuso sus argumentos.

«En cada predio hay una ambulancia, contamos con 7 en total, y este -por La Finca- no es la excepción. Lo que sí es cierto es que tenemos chofer y enfermero pero no médicos. Y como los procedimientos de entubación, que fue lo que dispuso este primer doctor que estaba cerca jugando y lo asistió, son propios de los doctores, decidieron pedir otra ambulancia al Siarme y ellos le proveyeron medicación y los elementos necesarios. Por eso se generaron ciertas controversias, pero es la realidad», fundamentó.

«Lo que arrojó de la atención médica fue que sufrió un cuadro de ACV, aparentemente comentaban allí tenía algún antecedente pero no podría confirmarlo. Lo trasladaron al Hospital y no pudo sobrevivir lamentablemente».

La postura del torneo respecto a los controles médicos

Por otra parte, el hombre aseguró que desde la organización «sugieren» que cada participante del certamen presente controles médicos y se realice los chequeos pertinentes, aunque advirtió «no es una ficha obligatoria».

«Consideramos que todas las personas que juegan el torneo son personas adultas y responsables. Le sugerimos a todos que se controlen y presenten la documentación, las recepcionamos y guardamos en nuestra base de datos. Pero no es una ficha obligatoria», reiteró.