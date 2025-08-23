comienza campaña de esterilización de mascotas » Catriel25Noticias.com

Tal como se había anunciado desde la Secretaría de Ambiente, el municipio informó que este lunes comienza la campaña de esterilización de mascotas en barrio Preiss y luego se realizará en otros sectores.

La entrega de turnos se realizará los lunes en el salón comunitario del Barrio Preiss de 10 a 12hs

El programa estará funcionando en el barrio Preiss desde el 25 de agosto hasta el viernes 12 de septiembre

Sólo se realizará castraciones con turno previo.

La persona solicitante del turno debe ser mayor de edad y presentarse con DNI.

Una vez confirmado el turno, se debe respetar el horario de ayuno y llevar una mantita para la mascota.

No sé recibirán gatos en brazos, deben llevarlos en jaulas, transportín, o un medio que impida su escape.

Los perros deben ir con collar y correa o bozal de ser necesario

Luego de finalizada la campaña en barrio PREISS, el operativo recorrerá otros barrios y se informará con anticipación.

ESTERILIZACION