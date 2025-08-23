comienza campaña de esterilización de mascotas » Catriel25Noticias.com

Tal como se había anunciado desde la Secretaría de Ambiente, el municipio informó que este lunes comienza la campaña de esterilización de mascotas en barrio Preiss y luego se realizará en otros sectores.
La entrega de turnos se realizará los lunes en el salón comunitario del Barrio Preiss de 10 a 12hs
El programa estará funcionando en el barrio Preiss desde el 25 de agosto hasta el viernes 12 de septiembre
Sólo se realizará castraciones con turno previo.
La persona solicitante del turno debe ser mayor de edad y presentarse con DNI.
Una vez confirmado el turno, se debe respetar el horario de ayuno y llevar una mantita para la mascota.
No sé recibirán gatos en brazos, deben llevarlos en jaulas, transportín, o un medio que impida su escape.
Los perros deben ir con collar y correa o bozal de ser necesario
Luego de finalizada la campaña en barrio PREISS, el operativo recorrerá otros barrios y se informará con anticipación.
ESTERILIZACION
La esterilización de mascotas es una cirugía rutinaria realizada por un veterinario para extirpar los órganos reproductores de la mascota, lo que impide la reproducción y previene problemas de salud y el abandono animal. En las hembras, se extirpan los ovarios y el útero (ovariohisterectomía), mientras que en los machos se extirpan los testículos (castración). El procedimiento es fundamental para controlar la población de mascotas, mejorar su bienestar y reducir el riesgo de enfermedades reproductivas, como tumores mamarios en hembras.