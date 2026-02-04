Febrero Cultural y recreativo con «La Muni» » Catriel25Noticias.com

El Municipio local realizará una serie de actividades recreativas, culturales y deportivas durante el mes de Febrero. Todas serán libres y gratuitas.
Viernes 6 de febrero música urbana 20:00 hs
Anfiteatro Municipal
Grilla de artistas:
DJ Ángel
Puerta Norte Trap
Under Grunge
Real Plan
Una noche para disfrutar del talento local, compartir cultura y encontrarnos a través de la música
Llega la 1° Peatonal del Año
En el marco del Febrero Cultural, habrá una noche a puro ritmo, música y encuentro.
Sábado 7 de febrero
Desde las 19:00 hs
Av. San Martín, entre La Pampa y Jujuy
Grilla de artistas:
DJ Gabriel Serra
Grupo Musical Sereno
La Voz del Verano – Final
Alto Ritmo
Vibración Chamamecera
Carnaval 2026 en Catriel
La magia, el color y la alegría llegan a nuestra ciudad
16 de febrero
20:00 hs
Av. Mosconi
Comparsas, música, ritmo y una noche para disfrutar en familia y con amigos.
Caminatas nocturnas de las Estrellas
Invitamos a las vecinas y vecinos a participar de una propuesta pensada especialmente para adultos mayores, que promueve la actividad física, el encuentro y el disfrute al aire libre.
Lunes y miércoles
19:00 hs
Punto de encuentro: Laguna del Barrio YPF – Av. de las Estrellas
Profe: Catalina Rueda
Inscripciones: Dirección de Turismo
Av. San Martín y Chaco
Lunes a viernes de 7:00 a 12:30 hs