Febrero Cultural y recreativo con «La Muni» » Catriel25Noticias.com

El Municipio local realizará una serie de actividades recreativas, culturales y deportivas durante el mes de Febrero. Todas serán libres y gratuitas.

Viernes 6 de febrero música urbana 20:00 hs

Anfiteatro Municipal

Grilla de artistas:

DJ Ángel

Puerta Norte Trap

Under Grunge

Real Plan

Una noche para disfrutar del talento local, compartir cultura y encontrarnos a través de la música

Llega la 1° Peatonal del Año

En el marco del Febrero Cultural, habrá una noche a puro ritmo, música y encuentro.

Sábado 7 de febrero

Desde las 19:00 hs

Av. San Martín, entre La Pampa y Jujuy

Grilla de artistas:

DJ Gabriel Serra

Grupo Musical Sereno

La Voz del Verano – Final

Alto Ritmo

Vibración Chamamecera

Carnaval 2026 en Catriel

La magia, el color y la alegría llegan a nuestra ciudad

16 de febrero

20:00 hs

Av. Mosconi

Comparsas, música, ritmo y una noche para disfrutar en familia y con amigos.

Caminatas nocturnas de las Estrellas

Invitamos a las vecinas y vecinos a participar de una propuesta pensada especialmente para adultos mayores, que promueve la actividad física, el encuentro y el disfrute al aire libre.

Lunes y miércoles

19:00 hs

Punto de encuentro: Laguna del Barrio YPF – Av. de las Estrellas

Profe: Catalina Rueda

Inscripciones: Dirección de Turismo

Av. San Martín y Chaco

Lunes a viernes de 7:00 a 12:30 hs