casi medio millón de turistas y cifras históricas » Catriel25Noticias.com

Durante enero, los destinos rionegrinos recibieron más de 489 mil visitantes y generaron un impacto económico de más de $154.800 millones, un 20% más que en 2025, consolidando al turismo como uno de los motores más fuertes de la provincia.

Río Negro arrancó el 2026 con el pie derecho y números que impactan de lleno en la economía provincial. Solo durante el primer mes del año, el turismo generó un movimiento de $154.848.358.160, lo que representa un 20% más que en el mismo período del año pasado, reafirmando que la industria turística es hoy una de las más pujantes y estratégicas de la provincia.

Según los datos oficiales del Observatorio Turístico de Río Negro, en enero más de 489.000 turistas eligieron alguno de los destinos rionegrinos para vacacionar. El dato no es menor: habla de una provincia que se consolida como opción fuerte a nivel nacional, incluso en un contexto económico complejo y con bolsillos ajustados.

En ese mapa, Bariloche volvió a jugar en primera. La ciudad cordillerana fue el destino más elegido, con 189.684 visitantes y un 80% de ocupación en alojamientos registrados, números que confirman su liderazgo indiscutido dentro de la oferta turística provincial. En la región andina, El Bolsón también tuvo un gran desempeño, alcanzando un 70% de ocupación en casas y departamentos de alquiler temporario.

En la Costa Atlántica, Las Grutas mostró playas llenas y alcanzó un 74% de reservas concretadas, mientras que Playas Doradas llegó al 70%. En tanto, El Cóndor y Viedma, apalancados además por una exitosa edición de la Fiesta Nacional del Río, marcaron un destacado 79% de ocupación.

La zona de los Valles también tuvo su protagonismo. General Roca registró un 75% de plazas ocupadas, mientras que Río Colorado alcanzó el 67%, confirmando que el derrame turístico se distribuyó de manera equilibrada en todo el territorio provincial.

Desde la Agencia de Turismo Río Negro, su director ejecutivo Diego Piquín subrayó que estos números no son casualidad. Destacó el trabajo conjunto con los municipios y el sector privado, y remarcó que Río Negro se consolida como un destino diverso, competitivo y elegido, capaz de generar empleo y un fuerte impacto económico en cada región.

Con este arranque explosivo, Río Negro no solo celebra un enero récord, sino que enciende expectativas altas para el resto del verano y para los próximos fines de semana largos de Carnaval y Semana Santa, donde la provincia promete volver a ubicarse entre los destinos más elegidos del país.