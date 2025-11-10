fin de semana descontrolado » Catriel25Noticias.com

Dos accidentes de tránsito ocurrieron este domingo en distintos sectores de la localidad. La falta de controles de tránsito y alcoholemia es uno de los temas que reclaman los vecinos.

El primero de los siniestros ocurrió en calles Santa Rosa y Castex cuando por causas que se desconocen un auto Volswagen chocó inexplicablemente contra un bloque de cemento de un cruce peatonal. El lugar está bien señalizado. Los ocupantes del rodado resultaron con heridas leves.

El otro incidente ocurrió horas después cuando una camioneta Chevrolet S-10 descontrolada se metió en el patio de una vivienda luego de derribar una reja. No se registraron heridos.

Es casi una situación normal lo que se vive los fines de semana en la localidad. Borrachos al volante, circulación de estupefacientes y controles prácticamente nulos.

Los vecinos cada vez más preocupados hace público sus reclamos y temores en las redes sociales.

Fotos: (Miguel Villablanca)