fuerte descargo de la víctima » Catriel25Noticias.com

Luego de haber sufrido abuso sexual, la propietaria del comercio “La Previa”, quiso hacer pública su situación y reclamó justicia.

Hasta le fecha, la mujer no ha tenido un solo llamado ni protección y contención por parte de la justicia.

“Ahora que estoy un poco mejor de todo lo que pasó voy hacer mi descargo”, empezó diciendo Roxana Leiva

“Primero que nada, agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo en lo personal o a través de un mensaje, a mi familia (hermanas y mi mamá a mi hijos ,nuera y amigas)”.

“Necesito hacerlo público para que esto no le pase a ninguna otra mujer. Alertar para que entre todas las mujeres nos cuidemos. Es horrible que pase esto en Catriel, una ciudad donde nos conocemos todos. Esto que me pasó sirve para darte cuenta de las personas que realmente te quieren ver bien y las personas que hablan o hablaron mal, también les agradezco por qué eso me hace más fuerte”.

“Se que todo lleva un proceso y la verdad lo que me pasó a mí no se lo deseo a nadie, es horrible que un enfermo de la cabeza venga y te agarre a la fuerza y sin consentimiento para hacer lo que hizo. Pero sé que dios es grande y tarde o temprano va hacer justicia con esa persona.

“La justicia de palabra o la fiscalía no hacen nada, esto queda en la nada yo no he tenido respuesta de nadie, ni siquiera una ayuda psicológica. Sólo un mensaje de la intendenta ofreciendo acompañamiento, pero de que me sirve si yo tuve que cerrar mi local, mi único sostén, la única entrada que tengo para poder salir adelante”.

“Tengo mucho miedo, miedo a que no me pase nada por qué acá es lamentable decirlo, pero la justicia hasta que no te maten no se mueve. Es una tristeza y bronca a la vez que tener que llegar a esto y cerrar un emprendimiento que costó sacrificio. No es fácil abrir un local, detrás de eso tenés horas dedicación y dejar de salir a compartir un cumple o una comida familiar etc. por estar en tu lugar de trabajo. Pero eso solo lo saben los que tienen un comercio”.

“Yo sé que todo tiene un proceso y me va a costar sanar. Pero sé que lo voy a lograr y seguiré apostando a Catriel, la ciudad que eligió mi madre para vernos nacer a mÍ y a mis hermanas aunque ya no vivan acá. Ellos decidieron irse a vivir y apostar a otra ciudad que les dio más oportunidades. Pero yo sigo acá y en un momento pensé en irme.!! Pero después pensé por qué me tengo que ir de Catriel, de mi ciudad donde yo nací, yo no hice nada malo, solo fui víctima de un abusador, enfermo de la cabeza. Quisiera que le de vergüenza a el por qué yo si puedo caminar y salir con la cabeza en alto y no esconderme detrás de un auto oscuro y no poder andar en las calles, no a escondidas”.

“Por todo esto le digo a las mujeres solas que no bajen los brazos que nos cuidemos entre todas. Lo que me pasó a mi que no le pase a nadie, y si tenemos que publicar y escrachar a las personas lo tenemos que hacer, a mi no me hubiera gustado hacerlo, aunque no lo hice. Pero le agradezco a esa persona que lo hizo por mi gracias y a seguir adelante yo sé que voy a salir de esto”.

“Me duele en el alma vender mis herramientas de trabajo para poder pagar los impuestos, proveedores y poder seguir sustentando..

“Gracias a todos quienes me acompañan y me sostienen”

Roxana Leiva (La Previa)

