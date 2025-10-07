Fuerte respaldo territorial a los candidatos de JDRN » Catriel25Noticias.com

La fuerza del territorio se hacerse sentir: 61 de los 75 gobiernos locales que tiene la provincia (entre Municipios, Comisiones de Fomento y la Comuna de San Javier) manifestaron con claridad su apoyo a las candidaturas de Juntos Defendemos Río Negro. Además, ratificaron su acompañamiento al gobierno de Alberto Weretilneck.

El respaldo se formalizó en dos encuentros en Villa Regina y Sierra Colorada, junto a Weretilneck y la nómina de JDRN al Congreso: Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano y Mabel Yauhar para el Senado; Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse para Diputados.

Desde las ciudades más grandes hasta los parajes más pequeños, más del 80 % de jefes y jefas comunales se pronunciaron en unidad y acompañan la lista verde, consolidando una base territorial amplia, diversa y transversal en toda Río Negro.

En Villa Regina, 28 gobiernos locales firmaron un acta compromiso que reafirma que son la Provincia y los Municipios quienes brindan soluciones reales frente al abandono nacional. En Sierra Colorada, 32 Comisiones de Fomento -junto a la Comuna de San Javier- sumaron su voz para fortalecer esa unidad provincial, que sostiene la vida diaria de las comunidades.

Los jefes y jefas comunales coincidieron en que el trabajo conjunto entre los gobiernos locales y la Provincia es lo que mantiene a Río Negro de pie: hospitales funcionando, escuelas abiertas, obras de agua, gas y cloacas que transforman barrios, y caminos que conectan pueblos.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, señaló que “cuando Nación se retiró y abandonó las obras, fuimos la Provincia y los gobiernos locales los que pusimos la cara. Este apoyo es para que Río Negro siga teniendo voz propia en el Congreso”.

En la misma línea, el intendente de Viedma, Marcos Castro, destacó que “no se trata de ideologías, sino de defender lo nuestro, lo que tanto trabajo nos costó conseguir. Necesitamos senadores y diputados que no respondan a Milei ni a Cristina, sino a los rionegrinos”.

La intendenta de Valcheta, Yamila Direne, remarcó que la unidad entre la Provincia y los gobiernos locales “es lo que sostiene a nuestras comunidades” y remarcó que el proyecto de JDRN “expresa esa unidad y garantiza igualdad de oportunidades para cada familia rionegrina”.

Por su parte, el intendente de Luis Beltrán, Robin del Río, afirmó que este respaldo es contundente: “Queremos representantes que vayan al Congreso a defender la producción, el empleo y los recursos de Río Negro, no a obedecer órdenes desde Buenos Aires”.

En un contexto en el que el Gobierno Nacional le da la espalda al interior, paraliza obras y abandona rutas, los gobiernos locales de toda la provincia eligieron reafirmar el camino de la gestión, la cercanía y la defensa de lo propio.

Con este respaldo masivo y transversal, que une a ciudades, pueblos y parajes, Juntos Defendemos Río Negro consolida una fuerza genuinamente rionegrina, nacida de la tierra y de su gente, que grita bien fuerte: «la defensa de Río Negro, nace acá».