Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Catriel-El hecho habría ocurrido en horas de la madrugada de este jueves en el local “Vivero Real”, ubicado sobre colectora Mosconi al 183. El delincuente no logró ingresar completamente al comercio, pero sí sustrajo productos tras romper la puerta principal.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Catriel luego de que un delicuente atacara el comercio Vivero Real, causando importantes daños materiales para concretar el robo.

Según relataron los propietarios, el victimario rompió el vidrio de la puerta principal del local y, sin llegar a ingresar completamente al interior, introdujo uno de sus brazos para alcanzar parte de la mercadería exhibida en un frezer cerca del acceso.

Entre los productos sustraídos se encontraban hamburguesas, helados y distintos alimentos congelados.

El episodio ocurrió en el comercio ubicado sobre colectora Mosconi 183 y actualmente los damnificados se encuentran realizando la correspondiente denuncia policial, mientras aguardan poder acceder a imágenes de cámaras de seguridad de comercios vecinos que podrían ayudar a identificar al responsable.

“Si bien no es mucha mercadería la que se robaron, que te rompan un vidrio hoy te arruina la semana, hay que cambiarlo completo”, expresaron con indignación desde el comercio afectado.

Los propietarios esperan que las cámaras de seguridad de la zona permitan esclarecer lo sucedido.