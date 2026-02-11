habrá corte de energía por sectores este miércoles » Catriel25Noticias.com

Cuadrillas operativas de EdERSA llevarán adelante tareas de mantenimiento de subestaciones transformadoras en la ciudad de CATRIEL.

Estas tareas requerirán dos CORTES PROGRAMADOS de energía que se desarrollarán de la siguiente manera: – De 9:00 a 10:00 alcanzará a los usuarios dentro del cuadrante comprendido por las calles: Clemente Zurita, Mosconi, Misiones y Hungría. –

De 11:00 a 12:30 será en la zona del Ceferino, acceso Norte a Catriel y por un lapso de 10 minutos al Parque Industrial de Catriel (no se verá afectado el hospital Cecilia Grierson). Solicitamos a los vecinos de los sectores mencionados tomar las medidas necesarias.