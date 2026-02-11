Refuerzan el Plan de Prevención con la llegada de 16 efectivos a Catriel » Catriel25Noticias.com

Catriel-En el marco del Plan de Prevención diagramado por la Unidad Novena, el Comando de la Unidad Regional Quinta de Cipolletti dispuso el envío de refuerzos policiales para fortalecer los dispositivos de control y patrullaje en la ciudad.

Durante la jornada arribaron a Catriel 16 efectivos pertenecientes a la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) y personal policial, quienes se acoplaron a los distintos operativos preventivos que se desarrollan en el ejido urbano.

Bajo la órbita del área operacional de la dependencia local, se instalaron puestos de control fijos en puntos estratégicos, mientras que diez motocicletas de la Brigada Motorizada de Apoyo recorren de manera dinámica los distintos barrios, reforzando la presencia policial en territorio.

Los operativos comenzaron a las 9:30 y se extenderán durante toda la jornada, con el objetivo de marcar una presencia activa y proactiva en las calles de Catriel, fortaleciendo la prevención del delito y el control vehicular.

En este contexto, se destacó la colaboración de la intendenta municipal, Lic. Daniela Salzotto, quien dispuso que personal del Departamento de Tránsito se sume a los controles policiales. La articulación entre fuerzas provinciales y el área municipal permite aportar mayor dinámica y fluidez a los procedimientos, especialmente ante la constatación de infracciones a la Ley Nacional de Tránsito dentro del ejido urbano.

Desde la fuerza indicaron que este despliegue forma parte de una estrategia preventiva integral que busca reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas de la ciudad.