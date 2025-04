La actividad tuvo acción el día sábado en el complejo del equipo azul, donde Sub 12, definiendo por penales el empate 1 a 1, culminó ganando por 2 tantos a favor.

Por su parte Sub 14 y Sub 16 ganaron con una marcada diferencia siendo las goleadas de la fecha, donde no faltaron los goles de Coria, Cid, Maestra y Teysier, Calvo, Acuña, López y Meza. Además destacar la gran actuación de la portera Gómez con un penal atajado.