Gran noche de boxeo en Catriel, escenario de una velada de alto nivel con combates amateurs y profesionales que hicieron vibrar al público.

El jurado estuvo integrado por Amílcar Salidas, Tamara Tapia, Cielo Contreras y Robinson Aribeth, mientras que el árbitro Darío Coronel tuvo una destacada labor sobre el cuadrilátero durante toda la noche.

El semillero abrió la velada

La jornada comenzó con las exhibiciones del semillero femenino de “Los Guerreros de Catriel”, integrado por Franchesca Pardo, Franchesca Navarro Maldonado y Martina “La Heredera” Roquer, quienes realizaron trabajos junto al profesor Gerardo Sotto.

Luego llegaron los primeros cruces de exhibición y debutantes:

Lautaro Rubilar vs. Ulises Valdez, bajo el arbitraje de León Rogel.

Joaquín “Charola” Figueroa (Catriel) vs. Jeremías “El Turbina” Gacitúa (Neuquén).

Maxi Ñanculeo (Catriel) vs. Bhyron Aranguez (Catriel).

Daniel “El Torito” Rodríguez (Catriel) vs. “Chiquito” Jara (Añelo).

Uriel Vázquez (Catriel) vs. Eros Rojas (Añelo).

Denis “La Roca” Rebolledo (Catriel) vs. Bautista Páez (Añelo).

Combates amateurs y cinturones en juego

La intensidad comenzó a crecer con las peleas amateurs, donde varios cinturones estuvieron en disputa.

Miguel Adrián Llanquileo, de Rincón de los Sauces, derrotó por puntos a Francisco “El Hueso” Luque, mientras que Estrella Luna se impuso por puntos ante Agustina “La Princesita” López Estrada.

Uno de los momentos más particulares de la noche se vivió en la disputa del cinturón “Los Guerreros de Catriel”. Ever Montenegro, de Cinco Saltos, perdió el título en la balanza antes del combate frente a Nicolás Fleitas, de Neuquén. A pesar de ganar la pelea por RSC (Referí Suspende Combate), el cinturón quedó oficialmente en manos del neuquino.

Por su parte, Fabricio “El Duro” Vivanco, representante local, mostró toda su potencia y venció por puntos a Thiago Rodríguez, de San Martín de los Andes, quedándose con otro de los cinturones de la noche.

En el semifondo amateur femenino, Luján “La Gitana” Vilo brindó una de las actuaciones más destacadas de la velada y derrotó por RSC a Florencia Mansilla, de Bariloche, conquistando el cinturón “Los Guerreros de Catriel”.

El fondo amateur también entregó una gran batalla. Ignacio “El Mago” Cisterna, de Catriel, superó por decisión unánime a Alejandro Cuenca, de Rincón de los Sauces, para cerrar su presentación levantando el cinturón ante el aplauso del público local.

Los profesionales cerraron una noche inolvidable

En el semifondo profesional, correspondiente a la categoría Súper Welter a cuatro rounds, Andrés “El Angelito” Gutiérrez enfrentó al bonaerense Brian Nogués.

El púgil catrielense dominó las acciones y se quedó con la victoria por decisión unánime, con tarjetas idénticas de 39-36, manteniendo así su invicto como profesional.

El cierre de la noche tuvo como gran protagonista a Leandro “El Soldado” Torrecilla, quien protagonizó el combate de fondo en la categoría Pluma a seis rounds frente al cordobés Sergio “Chocolate” Blanco.

El boxeador local mostró una clara superioridad durante toda la pelea y se quedó con una contundente victoria por decisión unánime. Las tarjetas marcaron un amplio 60-53 en favor del catrielense, desatando el festejo del público y coronando una noche inolvidable para el boxeo regional.