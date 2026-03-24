Josefina Padellaro, figura clave en la consagración argentina » Catriel25Noticias.com

El seleccionado femenino argentino de rugby seven volvió a escribir una página dorada al consagrarse campeón del Seven de Montevideo, disputado en el Estadio Charrúa de Uruguay. En la final, Las Yaguaretés se impusieron ante Sudáfrica y sellaron su clasificación al SVNS World Championship, reafirmando el gran presente del rugby femenino nacional. (www.infosports.com.ar / FM Alas)

Dentro de un equipo que mostró carácter, solidez y crecimiento competitivo, hubo una protagonista que brilló con luz propia: la rionegrina Josefina Padellaro, determinante a lo largo de todo el certamen. Con dos tries fundamentales, uno de ellos decisivo en un momento clave del torneo, la jugadora se convirtió en una de las grandes figuras de la consagración.

El camino al título no fue sencillo. Durante la primera jornada, marcada por intensas lluvias que condicionaron el juego, Argentina debutó con una ajustada victoria en tiempo extra frente a Brasil (12-7). Luego cayó ante Kenia (10-12) en un partido muy parejo, y cerró la fase con un trabajado triunfo ante China (22-17), mostrando resiliencia y capacidad de reacción.

Ya en esos encuentros iniciales, Padellaro comenzaba a destacarse. Ante Kenia, apoyó uno de los tries argentinos, anticipando lo que sería un torneo consagratorio en lo personal.

El domingo trajo consigo uno de los momentos más exigentes del campeonato. En una verdadera final anticipada frente a España, Las Yaguaretés debieron apelar a su mejor versión. Allí, nuevamente apareció la figura de Josefina Padellaro. Con el equipo en desventaja tras un try temprano de las europeas, la rionegrina asumió el protagonismo y, con una combinación de potencia, determinación y velocidad, apoyó un try clave que revitalizó al equipo. Ese impulso anímico fue determinante para que Argentina se impusiera 14-12 en la última jugada del partido.

En la final ante Sudáfrica, el seleccionado argentino mostró su madurez competitiva para cerrar el torneo con autoridad y quedarse con la medalla de oro, consolidando un proceso que ya había tenido un punto alto en la consagración en Nairobi.

Este nuevo título no solo confirma el gran momento de Las Yaguaretés, sino que además las posiciona entre los mejores equipos del mundo. Con la clasificación al SVNS World Championship asegurada, el conjunto nacional se prepara ahora para afrontar los próximos desafíos internacionales.

El calendario marca tres citas de alto nivel: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio), donde Argentina buscará seguir haciendo historia.