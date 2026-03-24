jornada adversa para los equipos de Catriel en la segunda fecha » Catriel25Noticias.com

La segunda fecha de la Liga Deportiva Confluencia dejó un saldo negativo para los representantes de Catriel, que no lograron sumar en sus compromisos como visitantes en la Primer categoría. Tanto la Unión Deportiva Catriel como el Club Independiente afrontaron duros encuentros fuera de casa, con resultados adversos en Primera División y distintos desempeños en el resto de las categorías. (www.infosports.com.ar / FM Alas)

En el plano principal, la Unión Deportiva Catriel visitó en el Alto Valle a Argentinos del Norte, donde cayó por 2 a 1 en Primera División. En un partido disputado, el conjunto catrielense no logró sostener el resultado ante un rival que supo aprovechar sus momentos. Previamente, en Tercera División, también fue derrota para la “Depo”, que cayó 2 a 0.

Sin embargo, la jornada también dejó actividad en las divisiones formativas, donde los resultados fueron variados. En el bloque menor, Catriel logró imponerse en Pre décima por 1 a 0, mientras que en Décima cayó 3 a 1 y en Novena también fue derrota por 4 a 3. En el bloque mayor, se registró empate en Quinta (1-1), triunfo en Sexta (2-1) y derrota en Séptima (4-1). En Octava, el resultado fue contundente a favor del conjunto local, que se impuso 6 a 0.

Por su parte, el Club Independiente de Catriel, que milita en la categoría B, también tuvo una jornada complicada en su visita a CECAP. En Primera División, el equipo catrielense cayó por 4 a 1, mientras que en Tercera logró una victoria importante por 2 a 0.

En divisiones inferiores, Independiente mostró resultados dispares. En el bloque mayor, la Quinta cayó 4 a 0, la Sexta logró un triunfo por 2 a 1 y la Séptima igualó 1 a 1. En el bloque menor, la Novena perdió 3 a 2 y la Décima cayó por 1 a 0, mientras que en Pre décima (categoría 2015) se impuso con un sólido 2 a 0.