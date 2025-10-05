Klein/Rojas fueron los ganadores. Homenaje a pioneros » Catriel25Noticias.com

La segunda etapa del Rally Integración Catriel/25 de Mayo resulto un verdadero filtro para sus participantes, durante su desarrollo fueron varios los vuelcos e incidentes que se produjeron, felizmente sin consecuencias para sus protagonistas. El evento fue un buen motivo para rendir justo homenaje a pioneros del automovilismo local.

Desde el Municipio y ADAC se decidió que las etapas del Rally lleven los nombres de Miguelito Debasa y Hugo Hernández. Ambos exponentes fueron galardonados al final de la prueba por las autoridades locales.

LA CARRERA

Las cuatro pruebas especiales (dos escenarios de carrera) fueron difíciles de sortear en sus recorridos.

En definitiva, resulto ganador de la general y de la clase A6 Esequiel Klein/Joaquín Rojas; en la RC5 logro su primer victoria Darío y Joaquín Vázquez; en la N1 fue para Emilio y Javier Vega; en la N2 resultó ganador Octavio Fernández/Matías Benaravicius; en la A7 fue para Cristian Montero/Gustavo Gómez; y en la A1 su ganador fue Fabio Regliner/Pablo Diaz.

En la verificación técnica se decidió dejar clasificación final en suspenso en clases N1,N2 y RC 5 hasta revisión de elementos técnicos (levas).

La clasificación general y de etapa

RALLY CLAS GRAL RALLY CLAS GRAL 1



