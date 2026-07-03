Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Tras haber tenido fecha libre en la jornada inaugural, la Unión Deportiva Catriel pondrá primera este fin de semana en la Copa de la Liga, cuando visite a Petroleros Pampeanos por la segunda fecha del certamen regional.

El encuentro se disputará el domingo 5 de julio en la ciudad de 25 de Mayo, donde el conjunto “Canario” buscará comenzar con el pie derecho en un torneo que reúne a los clásicos de la región y que otorgará dos plazas por zona para la siguiente instancia.

El rival llega con rodaje, ya que en la primera fecha igualó 1 a 1 frente al Club Independiente de Catriel, en un partido disputado en la ciudad petrolera. Ese empate le permitió sumar su primer punto en el campeonato, mientras que la “Depo” hará su estreno oficial tras cumplir con la fecha libre.

Programa de partidos

Domingo 5 de julio – En 25 de Mayo

Primera División: 18:00

Tercera División: 16:00

Predécima: 15:00

Inferiores

El bloque mayor jugará el sábado 4 de julio como local en Catriel:

Séptima: 12:00

Sexta: 13:30

Quinta: 15:30

Por su parte, el bloque menor viajará a 25 de Mayo el jueves 9 de julio para disputar sus respectivos encuentros:

Décima: 12:00

Novena: 13:30

Octava: 15:00

Desde la institución convocaron a socios e hinchas a acompañar a todas las categorías en una nueva presentación oficial, alentando al plantel en el inicio de un campeonato que promete grandes clásicos y una intensa lucha por la clasificación.

Transmisión en vivo

El partido de Primera División entre Petroleros Pampeanos y Unión Deportiva Catriel será transmitido en vivo por Alas FM 95.1, con toda la previa, el relato y las alternativas del debut “Canario” en la Copa de la Liga.