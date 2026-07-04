Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Una intensa ola polar avanza sobre gran parte de la Argentina y deja temperaturas extremadamente bajas en al menos 20 provincias, con registros bajo cero que marcan récords para esta época del año. El fenómeno, impulsado por una masa de aire frío de origen polar, se siente con fuerza tanto en la Patagonia como en el centro y norte del país.

Qué característica tiene esta ola polar y por qué es tan especial

Las mañanas heladas, el congelamiento de superficies y las sensaciones térmicas negativas se repiten en distintas regiones, generando impacto directo en la vida diaria: escuelas con asistencia reducida, demoras en el transporte, mayor demanda de servicios de salud y complicaciones en los sectores más vulnerables.

En numerosas localidades del país, el frío extremo también tensiona el consumo de energía y gas, mientras que los municipios refuerzan operativos para asistir a personas en situación de calle y familias que enfrentan dificultades para calefaccionarse.

Salud, educación y servicios: el frío que atraviesa a toda la sociedad

El impacto de la ola polar se refleja especialmente en la salud pública, con un aumento de consultas por enfermedades respiratorias, cuadros gripales y complicaciones asociadas a la exposición prolongada al frío.

En el ámbito educativo, varias instituciones ajustan horarios o directamente suspenden actividades en zonas donde las temperaturas extremas dificultan el traslado de estudiantes y docentes, especialmente en áreas rurales o de montaña.

A esto se suma la presión sobre los servicios básicos: redes de agua afectadas por congelamiento, cortes preventivos de suministro en algunos sectores y una demanda energética que se mantiene en niveles elevados durante todo el día.

Una postal social del invierno extremo

Más allá de los registros meteorológicos, la ola polar deja una imagen social clara: abrigo como prioridad, rutinas modificadas y comunidades adaptándose al frío intenso. En ciudades del sur y la Patagonia, el paisaje blanco y las heladas persistentes forman parte del día a día. En el centro del país, el fenómeno sorprende por su intensidad y alcance.

Organismos locales y provinciales refuerzan asistencia para personas mayores, población en situación de calle y familias con mayores necesidades, en un contexto donde la exposición al frío puede tener consecuencias graves si no se toman los recaudos necesarios.

Qué se espera para los próximos días según el SMN

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire frío continuará afectando gran parte del país durante los próximos días, con persistencia de temperaturas bajas y heladas matinales generalizadas. En la Patagonia y zonas del centro argentino se prevén mínimas bajo cero, con mejoras muy graduales hacia el final del período.

El organismo anticipa que el sistema polar comenzará a retirarse lentamente hacia mediados de la semana, lo que permitiría un leve ascenso de temperaturas, aunque sin un cambio brusco de las condiciones invernales. En el extremo sur, no se descartan nuevas irrupciones de aire frío y posibles nevadas aisladas en áreas cordilleranas.