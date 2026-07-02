Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

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Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, la circulación por las rutas y caminos de Río Negro requiere de mayores cuidados. En este contexto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial recuerda una serie de recomendaciones destinadas a prevenir siniestros viales y promover viajes más seguros durante la temporada invernal.

La principal medida de prevención es conducir con paciencia y responsabilidad. Además, cuando las condiciones climáticas sean adversas, se recomienda postergar el viaje si no es estrictamente necesario, evitando exponerse a situaciones de riesgo.

Antes de emprender el recorrido, es fundamental verificar el estado general del vehículo. Se aconseja controlar la presión y el estado de los neumáticos, asegurarse de contar con combustible suficiente y revisar el funcionamiento de la batería, los frenos, las luces, el limpiaparabrisas y el nivel de los distintos líquidos. También es importante consultar previamente el estado de las rutas y el pronóstico del tiempo, además de llevar agua, abrigo, mantas, alimentos y un cargador para el teléfono celular.

En caso de encontrar nieve o hielo sobre la calzada, es indispensable reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos y evitar maniobras bruscas, aceleraciones o frenadas repentinas. Asimismo, se deben colocar cadenas cuando las condiciones lo requieran o sean obligatorias y circular siempre con las luces bajas encendidas.

Si durante el viaje se presenta niebla o disminuye la visibilidad, la recomendación es utilizar únicamente las luces bajas y las antinieblas, adaptar la velocidad a la visibilidad disponible, evitar sobrepasar a otros vehículos y guiarse por la demarcación de la calzada.

En caso de tener que detener la marcha, debe hacerse únicamente en un lugar seguro y fuera de la calzada. Allí es necesario encender las balizas y mantener libre de nieve o hielo el caño de escape del vehículo para evitar la acumulación de gases en su interior.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial recordaron que una conducción responsable y la planificación del viaje son fundamentales para reducir riesgos y contribuir a una circulación más segura en las rutas de la provincia durante el invierno.



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