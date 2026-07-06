Catriel vivió la magia del Ballet de la FCP





El Centro Cultural Sánchez Carrillo vivió una noche única con la presentación de la Gala de Ballet, una propuesta del Ballet Clásico y Contemporáneo FCP que emocionó al público con un programa mixto, integrando obras del repertorio clásico y contemporáneo.

Una velada organiza por el Area de Cultura Municipal donde el arte, la técnica y la sensibilidad se encontraron sobre el escenario, acercando a la comunidad un espectáculo de excelencia y reafirmando el compromiso de seguir promoviendo espacios culturales de calidad para todos los vecinos y vecinas.

La compañía, conformada por bailarines seleccionados mediante audición, ofreció obras del repertorio tradicional clásico y contemporáneo, caracterizadas por su precisión técnica, musical y expresiva.

Se disfrutaron obras como “El Cascanueces. Pas de deux” con música de Tchaikovsky y adaptación coreográfica sobre el original de Petipa, “El Corsario. Pas de deux”, con música de Adam y adaptación coreográfica sobre el original de Mazilier y Petipa y “Petit Mort”, con música de Mozart y adaptación coreográfica sobre el original de Jiri Kylian, en la primera parte. Luego de un breve intervalo, el Ballet interpretará “Who cares?”, una reposición coreográfica de lenguaje neoclásico, basada en original de Balanchine, que conjuga el estilo dancístico del ballet y del jazz, con 12 piezas musicales del reconocido compositor Georges Gershwin.

El Ballet Clásico y Contemporáneo FCP está integrado por más de veinte bailarines y cuenta con la maestra ayudante ensayista Victoria Dorrego y el pianista acompañante de ensayos Felipe González. La producción tiene el diseño de vestuario de Claudio Clozza y Carla Lorente, diseño y operación de luces de Walter Marcello, edición y operación de sonido de Rodrigo Cortes y la puesta en escena y dirección de Verónica Arévalo Schiavo.





Source link