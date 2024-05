la ruta del dinero entre la Coopsu y el «Depo de 25» » Catriel25Noticias.com

El Consejo de Administración de la Cooperativa del Oeste Pampeano explica cómo las gestiones anteriores sacaban dinero sin justificar y «dibujando subsidios». Ello generó una monstruosa deuda con la APE (Administración Provincial de Energía).

Luego de las declaraciones de socios/as autoconvocados de la Cooperativa CoosPu, solicitando respuestas por la deuda que mantiene la entidad con la APE, y solicitando la realización de una asamblea, desde el Consejo de Administración salieron a responder con un duro comunicado.

NOTA COOSPU:

LO QUE NO SE DIJO…….. ¿DONDE SE INICIA LA DEUDA DE LA COOSPU?

Señores Asociados: En primer lugar ofrecemos disculpas si no hemos informado algunos acontecimientos en tiempo y forma, pero esto ha sido por por varios motivos. En primer lugar por la temática de que se trata, por quienes estuvieron implicados y a quienes perjudicaría dicha información: ahora bien, como nuestro deber es mantenerlos informados de todo lo que refiere a la Coospu queremos complementar la información que en algún momento se comentó sin mucho detalle y despejar dudas a todos los Asociados. El gran tema es la deuda con APE, y que reclaman información desde hace 8 años, pero NO solicitan información anterior. Y para explicar la deuda se necesita brindar ESA INFORMACIÓN QUE NO NOS PIDEN, sino que se limitan a períodos posteriores y no es cuando la deuda se originó. Es por ello que nos enfocaremos en esos períodos donde se generó la famosa deuda con APE, y la denuncia iniciada luego que dejara el cargo en el año 2017.

Lo primero es hacer mención a la denuncia penal al Ex Presidente Oscar Lescano que se radicó una vez que dejó el cargo. La denuncia se realizó única y exclusivamente al ex – Presidente Oscar Lescano. Ahora bien, el Juez a cargo del expediente en el transcurso de la Investigación decide citar e involucrar a la Ex – Gerente, y hoy Ex – empleada, de acuerdo a la documentación obrante en el juicio. Según el Juez, las pruebas del expediente involucraban a esta señora como posible cómplice en dichas operatorias. La documentación y partidas investigadas fueron básicamente LOS VALES DE CAJA siendo éste el medio por el cual retiraban los fondos sin justificar con ninguna clase de comprobante. Es por eso que se los llamó “ Retiro indebido de fondos”

Lo gestionaban de la siguiente manera:

Para los años 2013 y 2014 utilizaban la metodología de simular “Donaciones” . Sacaban dinero con una modalidad maliciosa y falsa “simulando” donaciones otorgadas a Instituciones locales , pero en realidad era dinero que retiraban sin justificar. ESE DINERO ERA EL QUE DEBÍA IR A APE . Se menciona entre estas entidades a “ el DEPO”. El club al ser lamentablemente dirigido por las mismas personas que obraban maliciosamente en la Coospu, hoy se encuentra tramitando su baja. De esta manera lograron hacer desaparecer una institución con mucha trayectoria en la localidad, en la Provincia y en la liga de CONFLUENCIA QUE ES UNA FILIAL DE AFA. Esta gente dejó así a muchos de nuestros jóvenes sin oportunidad de desarrollar su carrera deportiva.

Es así que durante Años no se pago una sola boleta a la Administración Provincial de Energía (APE). NI UNA SOLA BOLETA. Esa es la famosa deuda, ahí nace. Esto se verifica en la cuenta corriente que emite el organismo APE donde no se ve NINGÚN PAGO desde el 2012 al 2017. Pero ahora los que dicen que quieren defender a la CoosPu se pasean por los medios preguntando ¿dónde están los 800 millones?, pregunta que es la misma que hace el mencionado Sindicato, Pero en vez de tirar números al aire sin saber, deberían ser los que digan dónde está ese dinero.

¿ QUIEREN REALMENTE SABER CUÁNDO SE INICIÓ ESTA DEUDA ? Que no pidan datos sólo de los últimos 8 años que ya Lescano se fue. Porque ese dinero fue retirado en la gestión del ex – presidente Lescano, con ayuda de la ex – gerente que ya fue desvinculada, y que inició un reclamo judicial para que se la reincorpore y lo perdió.

Es importante que sepan todos los asociados que quien pagó los gastos de perder el juicio de la reincorporación de la Ex -Empleada fue el mismísimo Sindicato de Luz y Fuerza de La Pampa con plata de todos los afiliados.

El Depo. Hoy fuera de la Confluencia

TODO este dinero retirado indebidamente es dinero que NO SE PAGÓ AL APE y así se INICIÓ LA DEUDA DE LA COOPERATIVA.

TODO ESTO SE QUISO EXPLICAR EN LA ASAMBLEA PERO CUANDO SE QUISO HACER CON GRITOS, INSULTOS Y AMENAZAS IMPEDÍAN QUE SE EXPLIQUE. Señores asociados que no fueron, pregunten a los que sí fueron y se quedaron a escuchar hasta el final de la Asamblea si esto que estamos explicando fue o no así.

Hasta ahora hemos hablado sólo de el Ex – Presidente y la Ex – empleada, pero no fueron los únicos involucrados, sino que hay más partícipes y que en la actualidad ejercen cargos públicos. Hay Contadores de renombre que firman dichos Balances, que han tenido a la vista dichas operatorias y aún así ponían su firma. Y hay otros que asesoraban para hacer las operaciones de ajustes truchos, para hacer desaparecer este dinero que nunca se justificó. TODO esto se encuentra comprobado por facturas de servicio emitidas por estos contadores a la Cooperativa, por sus firmas en los Balances y con la cuenta corriente de APE que no muestra un solo peso abonado en ese lapso de tiempo.

No queremos explayarnos para no abrumar con tanta información pero damos siempre detalles y nombres de las personas con pruebas. Esa causa penal se cerró sorpresivamente de manera muy favorable para los involucrados penalmente. Esos involucrados pagaron, lean bien, VEINTE MIL PESOS CADA UNO, y con ese acuerdo de “reparación de daño” se cerró el juicio. La CoosPu no lo aceptó, pero el juez sí.

Asociados, estamos encontrando la manera de terminar con todo esto, hemos como saben encontrado decenas de medidores que no pagaban energía, o sea que el robo sigue, pero no podemos dedicarnos a contestar públicamente cada cosa falsa que dicen. A ellos les sobra el tiempo y lo invierten en cuidarse, a nosotros nos votaron para que trabajemos, mejoremos y terminemos con esto.

A APE se está pagando, pero toman los pagos a cuenta de la deuda y no de las facturas nuevas. Pese a ello también se han pagado facturas completas. De a poco vamos saliendo del desastre que hicieron, y que con todas las herramientas que tenemos estamos intentando que no lo vuelvan a hacer. Necesitamos de su ayuda, juntos vamos a terminar de pagar y mejorar.

Gracias por su tiempo.