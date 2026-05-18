Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Este martes a las 09:00 hs dará inicio al Cursado – Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias en el Centro Cultural Sánchez Carrillo

Una propuesta educativa que amplía oportunidades de capacitación y crecimiento para vecinos y vecinas de Catriel.

Finalizando el año 2025, la ciudad de Catriel dio un paso decisivo en su desarrollo educativo al firmar un convenio con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para la puesta en marcha de la Tecnicatura en Emergencias Sanitarias, una carrera gratuita de dos años y medio de duración que marca la primera oferta universitaria en el área de la salud en la localidad.

Hubo un período de inscripciones que despertó mucho interés y finalmente este martes se cumple con el inicio del cursado.

La presentación oficial (el 04 de Diciembre de 2025), contó con la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Silvia Ávila, quien brindó detalles sobre el trayecto formativo. La tecnicatura busca fortalecer la preparación de personal en un área crítica del sistema sanitario, aportando profesionales capacitados para responder a situaciones de emergencia y atención primaria.

Este hecho, no solo representa la llegada de una carrera universitaria inédita en Catriel, sino también la primera piedra del futuro Centro Regional de Estudios Superiores (CRESU), proyecto que la gestión municipal impulsa con el objetivo de consolidar a la ciudad como un polo universitario para toda la región que cuenta con el aval municipal

La UNCo como motor de desarrollo regional

Con esta nueva oferta académica, la Universidad Nacional del Comahue reafirma su papel como institución pública que expande oportunidades educativas en territorios donde antes no existían. La Tecnicatura en Emergencias Sanitarias no solo responde a una necesidad concreta del sistema de salud, sino que también fortalece la identidad de Catriel como ciudad universitaria en construcción.

La inauguración de esta carrera marca un hito en la historia educativa de la localidad y abre un horizonte de posibilidades para estudiantes, profesionales y la comunidad en su conjunto.