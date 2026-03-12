Las rutas 22 y 151 podrían terminar en concesiones con peajes » Catriel25Noticias.com

El gobierno nacional mantiene su negativa a traspasar las rutas a la provincia. Ante el reclamo por obras, desde Vialidad Nacional anticiparon que se analiza concesionar las rutas del Alto Valle.

La situación de las rutas nacionales 22 y 151 en Río Negro es compleja por el volumen de tránsito, el mal estado de la calzada y la falta de obras. El gobierno nacional rechazó el pedido de la Provincia para tomar el control, pero dispuso solo $2300 millones para obras. Afirman que asoma la vuelta de los peajes.

La interminable obra de ampliación de la Ruta 22 y el pésimo estado de la Ruta 151 fueron motivo de cruces permanentes entre Provincia y Nación desde la asunción del presidente Javier Milei. También hubo una fuerte disputa que terminó en la Justicia por la Ruta 40 en la Cordillera. El gobierno de Río Negro exige obras o el control de las rutas, pero la Casa Rosada rechazó los dos pedidos.

El plan de obras del 2026, finalmente, contempló una partida para trabajos en la Ruta 22. Sin embargo, son apenas 2.380 millones de pesos. Según el costo promedio de cada kilómetro de la obra de ampliación de la ruta, el presupuesto permitiría concretar solo ocho kilómetros.

Ante ese escenario, y tras la presentación de un amparo judicial por los pozos en la Ruta 151, el gobierno provincial volvió a la carga en busca del traspaso del control de las rutas nacionales. Lo hizo en conjunto con Neuquén, planteando que los gobiernos se harían cargo del mantenimiento. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

«Hablamos con funcionarios de Vialidad Nacional el mes pasado y nos dijeron que las rutas nacionales 22 y 151 podrían pasar al esquema de concesiones«, afirmaron desde el ministerio de Obras Públicas de Río Negro. Nación plantea un sistema de privatizaciones otorgando corredores viales a empresas del sector privado que se harían cargo del mantenimiento de caminos a cambio del cobro de peajes.

¿Peajes en las rutas del Valle?

Inicialmente, las rutas del Alto Valle no fueron incluidas en el plan de concesiones, pero ante el deterioro de la Ruta 151 y el evidente colapso de la Ruta 22, Nación podría buscar concesionarlas al sector privado. «Podrían entrar tranquilamente en el esquema de concesiones por el volumen de tránsito que tienen, pero antes hay que resolver los problemas pendientes», sostuvo públicamente el ministro Alejandro Echarren.

Desde el gobierno rionegrino plantearon que «si uno piensa que uno va a transitar en una ruta segura, en condiciones, (la concesión con peajes) no está mal. Sin embargo, de ese planteo a los hechos hay un trayecto largo. Hemos planteado la preocupación del Alto Valle donde la Ruta 22 está totalmente colapsada» y se requiere que se completen los tramos pendientes para convertirla en autopista en todo el Alto Valle.

Para Echarren, antes de plantear la implementación de una concesión privada «hay que resolver los problemas pendientes. Hay cuatro contratos abiertos en la Ruta 22 que no tienen resolución y, después, están los reclamos de los municipios de Cipolletti y Roca por la situación de los accesos a esas ciudades. Nosotros nos ofrecimos a ser el nexo con los intendentes con nuestros equipos técnicos. Cuando se resuelva eso, sí se puede pensar en un esquema de concesiones».

De concretarse el traspaso de las Rutas 22 y 151 a manos del sector privado, el Alto Valle volvería a tener peaje luego de casi 13 años. La polémica concesión que estuvo a manos de Caminos del Valle dejó de operar el 30 de abril de 2013. Funcionó durante 16 años.

Concesiones firmadas y camino a los peajes

El gobierno nacional firmó en noviembre de 2025 las primeras concesiones de rutas nacionales en dos tramos del corredor vial Mercosur. En total, son 741 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Esos sectores serán mantenidos por empresas del sector privado que no recibirán subsidios. El corredor concesionado se financiará con peajes, pero el cobro no fue inmediato ya que las empresas adjudicadas tendrán que realizar mejoras. Se estima que los peajes costarán 3500 pesos por cada 100 kilómetros.