Las Pymes desmienten a Monsalve » Catriel25Noticias.com

El intendente había manifestado que las PYMES apoyaban su postura en contra de PAMPETROL. En un documento difundido hoy, los empresarios dan su respaldo a las decisiones del gobierno provincial que, claramente no es la postura del intendente quien presentó un proyecto alternativo y es muy crítico de la empresa Pampeana.

El Medanito: CAPAESPE exige una transición urgente para sostener la producción y el empleo pampeano

La Cámara Pampeana de Empresas de Servicios Petroleros (CAPAESPE), que nuclea a las PYMES que operan históricamente en el yacimiento El Medanito, expresó su posición frente al actual proceso de transición que atraviesa esta área estratégica para La Pampa y ratificó su compromiso con la continuidad productiva y la defensa del trabajo local.

Desde la entidad señalaron que, como empresas pampeanas que aportan tecnología, conocimiento y mano de obra especializada en el terreno, el futuro del yacimiento debe sostenerse sobre tres ejes fundamentales.

En primer lugar, remarcaron la necesidad de garantizar una transición operativa eficiente, con un traspaso ordenado y técnicamente planificado que evite interrupciones en la actividad. “El yacimiento no puede detenerse”, subrayaron.

En segundo término, destacaron la importancia de la defensa del trabajo pampeano. En ese sentido, indicaron que la prioridad es brindar certidumbre a los trabajadores y resolver la transición con carácter de urgencia para reactivar los equipos actualmente paralizados, asegurando la continuidad laboral del personal y priorizando la participación de las empresas pampeanas en esta nueva etapa.

Finalmente, desde la cámara plantearon como objetivo la recuperación de los niveles más altos de producción, poniendo a disposición su capacidad técnica para colaborar con el Estado provincial en la recuperación de los máximos caudales históricos del yacimiento y transformar las inversiones en recursos genuinos para todos los pampeanos.

Desde CAPAESPE también manifestaron su acompañamiento a las decisiones y lineamientos del Gobierno Provincial en el marco del desarrollo productivo, y reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades competentes para aportar su experiencia y contribuir a que El Medanito continúe siendo uno de los principales motores económicos de la provincia.