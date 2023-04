Libertad condicional a Susana Freydoz a 11 años del asesinato de Soria

La Justicia de Río Negro le otorgó hoy la libertad condicional a Susana Graciela Freydoz, condenada el 20 de noviembre de 2012 a 18 años de prisión por el asesinato de su marido y gobernador electo de la provincia, Carlos Soria.

La decisión fue adoptada en las últimas horas por el juez de Ejecución Penal de General Roca, Fernando Romera, quien dispuso que Freydoz (72) utilice un dispositivo de monitoreo electrónico GPS.

Freydoz había sido beneficiada en noviembre de 2022 al tener salidas transitorias.

En 2020, en tanto, había sido recibido el arresto domiciliario con tobillera electrónica por cuestiones de salud por el Juzgado de Ejecución de General Roca. Por lo que, en ese entonces, dejó el penal federal de Ezeiza para alojarse en la vivienda de un familiar en la provincia de Neuquén.

Las condiciones de la libertad condicional

Según explicó el juez Romera, la mujer no podrá ausentarse del domicilio que fijó en la ciudad de Neuquén, “sin previa autorización del Juzgado de Ejecución, bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido”.

Además, Freydoz deberá “abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares o frecuentar personas que puedan entorpecer su debida reinserción social, no cometer delitos, no tener ni portar armas, no conducir vehículos motorizados”, entre otras normas.

“Deberá mantener el dispositivo de monitoreo electrónico GPS encendido y con batería permanente. Todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido”, indicó el magistrado.

“El seguimiento del desenvolvimiento de Freydoz en el medio libre por medio de visitas quincenales y sorpresivas en el domicilio propuesto, remitiendo los informes correspondientes en forma mensual. Asimismo, cualquier irregularidad deberá ser comunicada a éste Juzgado dentro de las 24 horas de conocida la misma“, completó Romera.