lo condenaron por intentar manosear a su hija. No va preso » Catriel25Noticias.com

Una mujer de Catriel denunció a su ex pareja por abusar de la hija adolescente de ambos. Pero el delito no pudo ser comprobado porque la víctima se defendió e impidió que la toque. De todos modos, el hombre identificado como JCTG, en un juicio abreviado admitió que quiso manosearla y fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso, por lo que no irá preso, aunque deberá cumplir pautas de conducta.

El hombre sorprendió a su hija adolescente con preguntas de índole sexual e íntimas, y después intentó abusarla. Confesó su culpa en un juicio abreviado y le dieron prisión en suspenso.

La fiscalía representada por el fiscal Jefe Gustavo Herrera expuso en la acusación que el hecho ocurrió el 29 de marzo del año pasado en un domicilio de la localidad petrolera donde vivía el acusado y al que la joven, de 16 años, lo había ido a visitar.

Entre las 3:30 y las 4 de la madrugada el padre ingresó a la habitación donde dormía la menor e inició una discusión relacionada con su novio y comenzó realizarle “preguntas de índole sexual e íntima”.

Pero seguidamente, aprovechando que ella estaba acostada en la cama, “intentó tocarla en dos oportunidades en la zona de la vagina y senos”, pero no lo logró porque la resistencia que opuso la víctima. La causa se había caratulado en un primer momento como “abuso simple agravado por el vínculo”, pero al determinar que no consumó el manoseo, quedó en grado de tentativa.

JCTG fue a juicio con la intervención del tribunal compuesto por Florencia Caruso Martín, Marcelo Gómez y Julio Sueldo; el fiscal Herrera; la defensora de Menores Alicia Merino y el defensor Oficial del acusado, Juan Pablo Piombo.

Sin embargo, al iniciar el debate las partes pidieron un cuarto intermedio para dialogar, y al regresar informaron que habían consensuado cerrar el caso con un juicio abreviado con el aval de la mamá de la joven, puntualizó el fiscal. El asentimiento también fue ratificado por Merino, quien del mismo modo se comunicó con la niña y su madre.

La confesión

El acuerdo, posible porque el hombre carece de antecedentes computables, establecía la sentencia de prisión en suspenso y pautas de conducta por el termino de dos años. Entre ellas mantenerse alejado de su hija. El hombre aceptó el arreglo, lo que reveló que se hacía responsable de cometer el hecho.

El Tribunal pasó a deliberar y resolvió aprobar el acuerdo arribado entre las partes y dictaron la sentencia en los términos conversados. Destacaron que además de la confesión había reunidos pruebas firmes para declarar culpable a JCTG.

El fallo valora el testimonio de la adolescente en cámara Gesell en la que detalló el hecho y el aporte de una psicóloga del CIF -Cuerpo de Investigación Forense- que determinó que su relato era coherente. También tuvieron relevancia la declaración del novio de la chica, a quien le contó lo sucedido esa misma noche, y la madrastra del joven, quien la vio en estado de shock.

Los jueces concluyeron que “todo coincide con el relato y corrobora los dichos de la niña, lo cual es imprescindible en este tipo de hechos ´entre paredes´ y que se sustentan de prueba indiciaria”.

Pautas de conducta

Si bien JCTG podrá permanecer en libertad, debe obedecer medidas de conducta por el término de dos años. Tiene prohibido a acercarse al domicilio de su hija a menos de 200 metros ni contactarla por ningún medio, como teléfono, correo electrónico o redes sociales.

Además, deberá presentarse cada dos meses en la Comisaría 9na de Catriel y someterse al control de Instituto de Asistencia de Presos y Liberados cada tres meses. En tanto que tiene que fijar domicilio y no cometer nuevos delitos.

Le aclararon que en caso de incumplimientos le cabe la revocatoria de la condicionalidad de la pena, y la tendrá que cumplir tras las rejas. El fallo también establece que debe ser comunicado al ReProCoIns (Registro Provincial de condenados por delitos sexuales).