Lo mejor del MTB regional arriba a 25 de Mayo con el XCO » Catriel25Noticias.com

La localidad de 25 de Mayo se prepara para vivir una jornada a puro deporte y adrenalina con la llegada de la tercera fecha del Campeonato Regional Patagónico Norte de XCO, una de las competencias más importantes del calendario de ciclismo de montaña.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril, teniendo como escenario natural las bardas veinticinqueñas, un terreno característico que combina exigencia técnica, desniveles y sectores ideales para el desarrollo de esta disciplina.

Se espera la participación de destacados ciclistas de distintos puntos de la región, lo que garantiza un alto nivel competitivo y una convocatoria masiva de público, consolidando a esta fecha como una verdadera fiesta del deporte.

El cross country olímpico (XCO) es una modalidad que exige resistencia, técnica y estrategia, por lo que cada competencia representa un gran desafío para los bikers, quienes deberán enfrentarse a un circuito demandante en un entorno natural único.

De esta manera, 25 de Mayo vuelve a posicionarse como sede de eventos deportivos de relevancia regional, promoviendo el desarrollo del ciclismo y fortaleciendo el vínculo entre el deporte y la comunidad.