docentes se «enfermaron» justo antes del finde largo » Catriel25Noticias.com

Se supo que varios docentes presentaron certificados médicos el pasado jueves y viernes coincidentemente con el comienzo con el fin de semana largo. Algunos viajaron a sus provincias el mismo jueves.

“Se han detectado algunos casos en otras oportunidades y se le da intervención a la Junta de Disciplina que es la encargada de hacer el seguimiento”. “En su mayoría son Riojanos y Tucumanos”, expresó el Delegado local de Educación Marcelo Bustos, quién también afirmó que “hubo docentes exonerados por presionar el botón de asistencia y no concurrir a su lugar de trabajo”.

Si bien no todas las denuncias siguen la vía administrativa, son los mismos compañeros que denuncian a través de medios los locales y/o redes a quienes llegan, le sacan el trabajo a los residentes en Catriel y no cumplen con su labor.

En Catriel cada año ingresan una importante cantidad de docentes de distintas provincias, mayoritariamente del Norte del país como La Rioja, Salta y Tucumán. En los últimos dos años también han llegado varios Correntinos.