López criticó a UnTER y ATE por tomar medidas de fuerza » Catriel25Noticias.com

Facundo López, presidente del bloque legislativo de Juntos, cargó contra UnTER y ATE por tomar medidas de fuerzas, lo que consideró irrisorio que se trata de «una provincia donde se ha defendido y jerarquizado al empleo público y tiene de los mejores salarios del país en varios» y que «algunos gremios sigan privando a los rionegrinos y rionegrinas de servicios esenciales con paros y más paros».

«Una vez más, la UNTER demostró que cree que dejando a los alumnos y alumnas de nuestra provincia sin clases puede extorsionar al Gobierno, olvidándose de defender lo más importante que tenemos, que es la educación de esos niños y jóvenes rionegrinos”, agregó y señaló que «ahora el nuevo paro es en reclamo de una oferta salarial, pero cuando se les hizo distintos ofrecimientos salariales, también pararon por 24 y 36 horas sin importarles en lo más mínimo cómo afectaban a los estudiantes».

También recordó el legislador viedmense que las paritarias estuvieron siempre abiertas durante el año, y «no les importó a la hora de parar.», señaló y agregó que «también pararon cuando el Gobierno decidió controlar los abusos del sistema de licencias por salud, como lo hicieron cuando se planteó declarar a la educación como un servicio esencial».

Sobre las medidas de fuerza de ATE Río Negro, Facundo López expresó que «se pliega a un paro nacional de 36 horas que nada tiene que ver con la realidad rionegrina, afectando todos los servicios esenciales que se prestan en nuestra provincia durante tres días. Es una barbaridad que durante tres días se vea afectado el funcionamiento de nuestras escuelas, nuestros hospitales y centros de salud, y demás dependencias, por un paro en contra de las políticas nacionales”.

“En Río Negro el Gobierno ha respetado al empleo y el empleado público; en Río Negro no hay persecuciones; en Río Negro no se han cerrado organismos ni se ha perseguido, ni se perseguirá a nadie. Realmente el paro de ATE no tiene ninguna justificación en nuestra provincia, más que la obediencia debida a la conducción del gremio”, dijo el titular de la bancada oficialista.