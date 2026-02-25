Lorena Lucero y Raul Avendaño campeones en el Rally del Viento a los Andes » Catriel25Noticias.com

La ciclista catrielense Lorena Lucero junto al veinticinqueño Raúl Avendaño tuvieron una destacada actuación el pasado fin de semana, del 6 al 8 de febrero, al participar del exigente Rally del Viento a los Andes, competencia desarrollada en el norte neuquino, en plena Patagonia argentina. (infosports.com.ar / FM Alas)

Lucero integró el equipo mixto junto a Raúl Avendaño, oriundo de 25 de Mayo (La Pampa), conformando la dupla denominada “Los Gladiadores de Montaña”. Ambos protagonizaron una sólida performance a lo largo de la competencia, logrando imponerse en todas las etapas de su categoría y consagrándose campeones en la clasificación Mixta.

La carrera estuvo estructurada en tres etapas, con un recorrido total cercano a los 260 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel acumulado, atravesando escenarios característicos de la región cordillerana y localidades como Huinganco, Varvarco y la zona de Laguna Los Cerrillos. El evento reunió a más de un centenar de ciclistas provenientes de distintos puntos de Argentina, además de competidores de Chile y Uruguay.

Etapas de la competencia

El rendimiento sostenido de la dupla regional les permitió dominar la categoría de principio a fin, ratificando su preparación y experiencia en pruebas de resistencia y montaña.

Con este logro, Lorena Lucero vuelve a posicionar a Catriel en el plano deportivo regional, destacándose en una de las competencias más demandantes del calendario de ciclismo de aventura del norte patagónico.