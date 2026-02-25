La Depo se mueve en el mercado de pases y reconfigura su plantel para la Liga Confluencia » Catriel25Noticias.com

En el marco del armado del plantel de la Unión Deportiva Catriel rumbo a la próxima edición de la Liga Confluencia, se confirmó una novedad significativa:

Valentino Papa, uno de los futbolistas más destacados surgidos del semillero de la institución catrielense, continuará su carrera en el Deportivo Roca

El joven extremo, de apenas 18 años, fue considerado en los últimos años como una de las grandes proyecciones del club “canario, mostrando velocidad, desequilibrio y crecimiento futbolístico que lo llevaron a dar este paso hacia una nueva etapa deportiva en uno de los clubes historicos en la Confluencia.

Desde la institución catrielense valoraron su formación dentro del club y destacaron que su salida representa también el fruto del trabajo realizado en las divisiones formativas.

Refuerzos que llegan desde Petroleros Pampeanos a la DEPO

Mientras se concreta esta baja, la Unión Deportiva Catriel continúa reforzándose y confirmó las incorporaciones de:

Nicolás Correa

Lucas Lezcano

Alexis Salinas

Lemuel Rosales

Los cuatro futbolistas llegan provenientes del Club Petroleros Pampeanos, con el objetivo de aportar experiencia y variantes al plantel en una temporada que se anticipa exigente.

Con movimientos tanto de salida como de llegada, el conjunto catrielense sigue ajustando piezas para ser competitivo en el torneo regional, apostando a sostener una base local fuerte y continuar promoviendo talentos de su cantera.